አዲስ ፕላኔት ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ባህላዊ ግንዛቤን ይፈትናል።

የፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ፕላኔቶች እንዴት እንደሚፈጠሩ ያሉትን ንድፈ ሐሳቦች የሚፈታተን አስገራሚ ግኝት አድርገዋል። ቡድኑ LHS 3154b የተባለች፣ ከመሬት ከ13 እጥፍ በላይ የምትበልጥ፣ ኤል ኤች ኤስ 3154 በተባለው ኮከብ የምትዞር ፕላኔት አገኘች ይህም ከፀሀያችን በእጅጉ ያነሰ እና ቀዝቃዛ ነው።
በኤልኤችኤስ 3154b እና በአስተናጋጁ ኮከብ መካከል ያለው የጅምላ ሬሾ ከምድር እና ከፀሐይ 100 እጥፍ ይበልጣል። ይህ ግኝት አሁን ካለው የሰማይ አካላት አፈጣጠር ሞዴሎች ጋር ስለሚቃረን የፕላኔቶች ሳይንቲስቶች ግራ ተጋብቷቸዋል።
በፔን ግዛት የአስትሮኖሚ እና የአስትሮፊዚክስ ፕሮፌሰር የሆኑት ቬርን ኤም ዊልማን ሱቭራት ማሃዴቫን በግኝቱ መደነቃቸውን ገለፁ። እንዲህ ብሏል፡- “እንደዚህ ባለ ዝቅተኛ-ጅምላ ኮከብ ዙሪያ የምትከብድ ፕላኔት ትኖራለች ብለን አንጠብቅም።
ባህላዊ ንድፈ ሐሳቦች እንደሚጠቁሙት አንድ ኮከብ ከተፈጠረ በኋላ ጋዝ እና አቧራ በዙሪያው ተከማችተው ፕሮቶፕላኔተሪ ዲስክ ይፈጥራሉ, ይህም ከጊዜ በኋላ ፕላኔቶች ለረጅም ጊዜ እንዲፈጠሩ ያደርጋል. ነገር ግን፣ በLHS 3154 ዙሪያ ያለው ዲስክ እንደ LHS 3154b ያለ ፕላኔት መፈጠርን የሚደግፍ በቂ ጠንካራ ክብደት የለውም።
የምርምር ቡድኑ በፔን ስቴት የተሰራውን ልዩ የስነ ፈለክ እይታ የሆነውን Habitable Zone Planet Finder (HPF) ተጠቅሟል። ኤችፒኤፍ የተነደፈው ፈሳሽ ውሃ ሊኖራቸው የሚችሉ ቀዝቃዛ ኮከቦችን የሚዞሩ ፕላኔቶችን ለመለየት ነው።
ቀዝቃዛ ኮከቦችን የሚዞሩ ፕላኔቶችን ማግኘት እንደ ፀሀያችን ባሉ ኮከቦች ዙሪያ ካሉት ቀላል ነው ምክንያቱም የፕላኔቶች ቅርበት ወደ ቀዝቃዛ ኮከቦቻቸው ይበልጥ በቀላሉ ሊታወቁ የሚችሉ ምልክቶችን በአይን ስፔሻራቸው ውስጥ ይፈጥራል። ማሃዴቫን ይህን ክስተት ሙቀቱን ለመቀበል ወደ ካምፑ ከተጠጋው ጋር አነጻጽሮታል።
የLHS 3154b ግኝት ነባር የፕላኔቶችን አፈጣጠር ንድፈ ሃሳቦችን ለመፈተሽ ልዩ እድል ሰጥቷል። ማሃዴቫን እንዲህ ብሏል፡- “HPF ን ለመስራት፣ በእኛ ጋላክሲ ውስጥ በጣም የተለመዱት ከዋክብት እንዴት ፕላኔቶችን እንደሚፈጥሩ ለማወቅ እና እነዛን ፕላኔቶች ለማግኘት የሰራነው ይህ ነው።
ይህ አስደናቂ ግኝት ስለ አጽናፈ ሰማይ እስካሁን ድረስ የማይታወቀውን ሰፊ መጠን አጽንዖት ይሰጣል እና ሳይንቲስቶች ከፕላኔቶች አፈጣጠር በስተጀርባ ስላለው ውስብስብ ሂደቶች ያላቸውን ግንዛቤ እንደገና እንዲገመግሙ ያግዳል።
ሚካ ሃንክስ የዲብሪፍ ዋና አዘጋጅ እና ተባባሪ መስራች ነው። እሱ ላይ በኢሜል ማግኘት ይችላል። [ኢሜል የተጠበቀ]. ስራውን በmicahhanks.com እና በ X: @MicahHanks ላይ ይከተሉ።