ለ Fluoroarenes መራጭ ተግባራዊነት አዲስ ዘዴ ተዘጋጅቷል።

በፕሪንስተን የኬሚስትሪ ዲፓርትመንት ውስጥ ያለ የምርምር ቡድን በብረታ ብረት-catalyzed CH ተግባራዊነት መስክ ከፍተኛ እድገት አድርጓል። ቡድኑ የኮባልት ማነቃቂያን በመጠቀም በፍሎሮአሬኖች ውስጥ ያለውን ቦንዶች በውስጣቸው ባለው የኤሌክትሮኒካዊ ባህሪ ላይ በመመስረት መለየት የሚያስችል ዘዴ ፈጥሯል። ይህ አዲስ ዘዴ የተወሰኑ የ CH ቦንዶችን በተመረጠ እና በተቆጣጠረ መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ ያስችላል።
በተለምዶ፣ ኬሚስቶች በ CH ቦንዶች ውስጥ ተግባራዊነትን ለማነሳሳት በስቴሪክ ቁጥጥር እና ቡድኖችን በመምራት ላይ ተመስርተዋል። ይሁን እንጂ የፕሪንስተን የምርምር ቡድን የኮባልት ካታሊሲስን ኃይል በመጠቀም እነዚህን ገደቦች የሚያልፍበት መንገድ አግኝቷል። የፈጠራ አቀራረባቸው ስለ ኦርጋሜታል ኬሚስትሪ ጥልቅ ግንዛቤ ላይ የተመሰረተ እና የመድሃኒት፣ የተፈጥሮ ምርቶች እና የቁሳቁሶች ውህደት የመቀየር አቅም አለው።
የዚህ አዲስ ዘዴ ቁልፍ ከሆኑት አንዱ ፍጥነቱ ነው. በ CH functionalization ውስጥ በተለምዶ ጥቅም ላይ ከሚውለው ኢሪዲየም ከሚጠቀሙ ዘዴዎች ጋር በፍጥነት ይነጻጸራል። የምርምር ቡድኑ ግኝቶች ሳይንስ በተባለው ጆርናል ላይ ባሳተመው በቅርቡ ባወጣው ጽሑፍ ላይ በዝርዝር ቀርቧል።
የጋዜጣው ዋና ደራሲ ጆሴ ሮክ መፍትሄቸው በምክንያታዊ ዲዛይን ላይ የተመሰረተ መሆኑን አብራርተዋል። ከተወሰኑ ኤሌክትሮኒክስ እና ስቴሪክ ባህሪያት ጋር የኮባልት ማነቃቂያ (catalyst) በመንደፍ ለ CH ማግበር ከፍተኛ እንቅስቃሴ ማድረግ ችለዋል። ማነቃቂያው የሜታ CH ቦንዶችን በተመረጠ መልኩ ተግባራዊ ማድረግ ይችላል፣ እነዚህም ለማነጣጠር በጣም አስቸጋሪ ናቸው።
የዚህ አዲስ ዘዴ እምቅ አተገባበር በጣም ሰፊ ነው. በተለምዶ በመድኃኒት ኬሚስትሪ ውስጥ የሚገኙት የቤንዚን ቀለበቶች አሁን ብዙም ያልተዳሰሱ መንገዶችን በመጠቀም ሊሠሩ ይችላሉ። የ CH ን ማግበር የኪነቲክ ወይም ቴርሞዳይናሚክስ ምርጫዎችን በመጠቀም የስልቱ መራጭነት መቀየር ይቻላል። ይህ ተለዋዋጭነት የተወሰኑ CH ቦንዶችን ለማነጣጠር ወጪ ቆጣቢ እና የተሳለጠ መንገድ ለኬሚስቶች ይሰጣል።
በማጠቃለያው፣ የፕሪንስተን የምርምር ቡድን የኮባልት ማነቃቂያን በመጠቀም የፍሎሮአሬንን መራጭ ተግባራዊ ለማድረግ የወጣው አዲስ ዘዴ በ CH functionalization መስክ ውስጥ ትልቅ እድገት ነው። በመድኃኒት ግኝት፣ በቁሳቁስ ሳይንስ እና በሌሎች መስኮች ያለው አፕሊኬሽኖች ጉልህ ናቸው እና ወደ ውህደት ቴክኒኮች አስደሳች እድገቶችን ሊመራ ይችላል።