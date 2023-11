Nuwe pryse en vennootskapsveranderinge onthul deur Wahoo en Zwift

Wahoo en Zwift, twee toonaangewende spelers in die binnenshuise fietsrybedryf, het onlangs 'n paar belangrike veranderinge aangebring wat beide verbruikers en die bedryf as geheel sal beïnvloed. Die mees noemenswaardige verandering is die permanente verlaging in prys vir die Wahoo KICKR CORE, een van Wahoo se gewilde afrigters. Voorheen geprys teen $599, sal dit nou beskikbaar wees vir $449.

Maar die veranderinge stop nie daar nie. Wahoo bied ook 'n alles-insluitende opsie vir die KICKR CORE, wat 'n vooraf geïnstalleerde kasset en 'n 1-jaar-intekening op Zwift vir $599 insluit. Boonop stel Wahoo bundels bekend vir hul ander hardewareprodukte wat 'n Zwift-intekening van 1 jaar insluit. Hierdie stap het ten doel om kliënte meer opsies en funksionaliteit in die kategorie vir binnenshuise fietsry te bied.

Met hierdie prysopdaterings verander Zwift en Wahoo die binnenshuise fietsry-ervaring. Verbruikers het nou toegang tot hoëgehalte-opleiers teen 'n meer bekostigbare pryspunt, wat binnenshuise opleiding meer toeganklik maak as ooit tevore.

Alhoewel hierdie veranderinge ongetwyfeld voordelig is vir verbruikers, het dit ook implikasies vir die bedryf. Garmin/Tacx en Elite, twee groot spelers in die binnenshuise fietsrymark, kan uitdagings in die gesig staar as gevolg van hierdie prysverlaging. Boonop lyk die toekoms van JetBlack, wat nou saam met Zwift op die Zwift Hub One werk, onseker gegewe die vinnige vordering van die Wahoo/Zwift-vennootskap.

Oor die algemeen verteenwoordig hierdie veranderinge 'n beduidende verskuiwing in die binnenshuise fietsrybedryf. Verbruikers kan nou hoëgehalte-opleiers en 'n groter verskeidenheid opsies teen meer bekostigbare pryse geniet, terwyl rolspelers in die bedryf moet aanpas en nuwe maniere vind om in hierdie ontwikkelende mark mee te ding.

FAQ

Wat is die nuwe prys van die Wahoo KICKR CORE?

Die prys van die Wahoo KICKR CORE is permanent van $599 tot $449 verlaag.

Wat is ingesluit by die alles-insluitende opsie vir die KICKR CORE?

Die alles-insluitende opsie sluit 'n vooraf geïnstalleerde kasset en 'n 1-jaar-intekening op Zwift vir $599 in.

Is daar enige ander veranderinge wat deur Wahoo en Zwift ingestel is?

Wahoo bied ook bondels aan vir hul ander hardewareprodukte wat 'n 1-jaar Zwift-intekening insluit.

Watter impak sal hierdie veranderinge op die bedryf hê?

Hierdie veranderinge kan uitdagings vir Garmin/Tacx, Elite en JetBlack inhou, aangesien hulle dalk hul strategieë moet heroorweeg in reaksie op die ontwikkelende markdinamika.