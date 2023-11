Wahoo en Zwift kondig Turbo Trainer-aanpassings aan, skep unieke markposisionering

Wahoo en Zwift, twee toonaangewende handelsmerke in die fietsrybedryf, het aansienlike aanpassings aan hul turbo-afrigterreekse gemaak, wat 'n interessante ontwikkeling in hul verhouding aandui. In 'n gekoppelde skuif het Wahoo permanente prysverlagings aangekondig vir sy Kickr Core en Kickr Snap turbo-afrigters, wat kliënte meer bekostigbare opsies vir binnenshuise opleiding bied.

Voorheen geprys teen £699, is die Kickr Core nou beskikbaar vir £449.99 as 'n selfstandige produk, wat ooreenstem met die prys van Zwift's Hub, 'n slim afrigter wat in 2022 die middelpunt van 'n patent-oortredingshofsaak tussen die twee handelsmerke was. Wahoo bied die Kickr Core saam met 'n jaar se intekening op Zwift vir £549.99 aan, wat 'n aanloklike pakket bied vir diegene wat hul binnenshuise opleidingservaring wil verbeter.

Zwift, aan die ander kant, het die Zwift Hub Classic uit sy winkel verwyder, wat slegs die Hub One-slimtrainer beskikbaar gelaat om te koop. Hierdie skuif, wat deur Zwift as permanent bevestig is, stel die handelsmerk in staat om sy produkaanbiedinge te stroomlyn en te fokus op die Hub One, wat saam met die innoverende Cog and Click-stel kom. Die Click is 'n draadlose Bluetooth-tweeknoppie-skuifskakelaar wat virtuele verskuiwing met verstelbare weerstand bied, wat die binnenshuise fietsry-ervaring verbeter.

Met die verwydering van die Hub Classic is dit duidelik dat beide Wahoo en Zwift unieke markposisies uitsny. Die Kickr Core en die Hub One sal saam in die mark bestaan, wat kliënte verskillende opsies bied sonder direkte mededinging tussen die handelsmerke.

Om hul vennootskap verder te versterk, sal Zwift ook die Wahoo Kickr Core op sy webwerf verkoop, wat die beskikbaarheid daarvan oor verskeie markte uitbrei. Kliënte in die VSA, die Verenigde Koninkryk, die EU en Kanada kan verwag om die Kickr Core op Zwift se e-handelsplatform te vind, met beskikbaarheid in Australië en Japan binnekort.

Ten slotte, die onlangse aanpassings aan Wahoo en Zwift se reeks turbo-afrigters skep 'n intrige markdinamiek. Aangesien beide handelsmerke voortgaan om te innoveer en saam te werk, kan fietsryers 'n verbeterde binnenshuise fietsry-ervaring verwag met meer bekostigbare en tegnologies gevorderde opsies om van te kies.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is turbo-opleiers?

Turbo-afrigters is toestelle wat deur fietsryers gebruik word om hul gewone fietse in stilstaande binnenshuise oefentoerusting te omskep. Hierdie afrigters laat fietsryers toe om buite-rytoestande te simuleer en binnenshuis te oefen.

2. Wat is Zwift?

Zwift is 'n gewilde aanlyn opleidingsplatform wat virtuele realiteit en multiplayer-speletjies meng om 'n unieke binnenshuise fietsry-ervaring te bied. Dit laat fietsryers toe om in 'n virtuele wêreld te ry en met ander mee te ding.

3. Wat is die Kickr-kern?

Die Kickr Core is 'n slim afrigter wat deur Wahoo vervaardig is. Dit bied aan fietsryers 'n realistiese en meeslepende binnenshuise oefenervaring deur die gevoel van ry op die pad te herhaal.

4. Wat is die Hub One?

Die Hub One is 'n slim afrigter wat deur Zwift ontwikkel is. Dit is deel van Zwift se reeks innoverende binnenshuise fietsryprodukte en beskik oor die Cog and Click-stel, wat die verskuiwingervaring tydens binnenshuise ritte verbeter.