YouTube laai stadig op Firefox: is dit opsetlik?

Die frustrasie van stadig laai van YouTube-video's op die Firefox-blaaier het daartoe gelei dat gebruikers 'n opsetlike daad aan die kant van YouTube vermoed. Terwyl aanvanklike aannames probleme met werkverrigting en hardeware-optimalisering aan Firefox se kant voorgestel het, het verdere ondersoek 'n ander storie aan die lig gebring.

Volgens verskeie gebruikersverslae lê die probleem blykbaar binne die kode van YouTube se polimeerskrif. 'n Redditor het 'n reël kode ontdek wat 'n doelbewuste vertraging van vyf sekondes instel wanneer 'n YouTube-video op Firefox gelaai word. Hierdie vertraging blyk geen doel te dien nie, behalwe om irritasie vir gebruikers te veroorsaak.

Die problematiese kodereël kan gevind word in die polimeerskrif se skakel:

`setTimeout(funksie() {

c();

a.resolve(1)

}, 5E3);`

Hierdie kode dwing gebruikers effektief om 'n wag van vyf sekondes te verduur voordat die video laai. Die probleem verdwyn egter wanneer uBlock Origin, 'n advertensieblokkerende uitbreiding, gebruik word. Hierdie bevinding het spekulasie laat ontstaan ​​dat die doelbewuste vertraging 'n slenter kan wees om die gebruik van advertensieblokkeerders te ontmoedig.

Hierdie berigte van opsetlike sabotasie is nie ongekend in die tegnologiebedryf nie. Maatskappye neem dikwels deel aan mededingende taktieke om 'n voorsprong in die mark te kry. Alhoewel dit moeilik is om swak bedoelings definitief te bewys, blaas voorvalle soos hierdie vermoedens en skeptisisme onder gebruikers aan.

Dit is opmerklik dat aanlynpublikasies, soos Neowin, op advertensies staatmaak vir hul werking. Neowin moedig gebruikers aan om hul webwerf te witlys as hulle 'n advertensieblokkering gebruik. Boonop bied hulle 'n advertensievrye intekening aan vir diegene wat hul inhoud wil ondersteun sonder om advertensies te sien.

YouTube het nog nie amptelik kommentaar gelewer op hierdie bewerings nie. Of dit nou opsetlik is of nie, die vertragingskwessie van vyf sekondes dien as 'n herinnering aan die voortdurende stryd tussen blaaiermaatskappye en inhoudverskaffers om werkverrigting te optimaliseer, gebruikersbasis te vergroot en inkomste te maksimeer.

Algemene vrae (FAQ)

Kan die stadige laai-probleem opgelos word sonder om 'n User Agent-skakelaar te gebruik?

Ja, nog 'n oplossing wat deur gebruikers voorgestel word, is om uBlock Origin te installeer, 'n advertensie-blokkerende uitbreiding. Dit blyk dat die gebruik van uBlock Origin die probleem oplos om YouTube-video's op Firefox stadig te laai.

Is daar enige amptelike verklaring van YouTube oor hierdie bewerings?

Ten tyde van die skryf hiervan het YouTube geen amptelike kommentaar of verklaring uitgereik wat die opsetlike verlangsaming van YouTube op Firefox aanspreek nie.

Is opsetlike prestasieprobleme algemeen onder blaaiermaatskappye en inhoudverskaffers?

Bewerings van opsetlike prestasiekwessies het in die verlede ontstaan, wat daarop dui dat mededingende taktiek nie ongewoon is in die tegnologiebedryf nie. Maatskappye kan verskeie strategieë gebruik om 'n voordeel in die mark te verkry of hul eie produkte of dienste te bevorder.