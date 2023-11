Vars benadering: YouTube Music stel poduitsending-integrasie via RSS-stroom bekend

In 'n poging om sy poduitsending-vermoëns te verbeter, bied YouTube Music gebruikers nou die vermoë om poduitsendings direk deur die platform via 'n RSS-stroom by te voeg. Hierdie nuwe kenmerk word aan uitgesoekte gebruikers ontplooi en sal na verwagting op Android en die web beskikbaar wees. iPhone-gebruikers sal egter 'n bietjie langer moet wag om toegang tot hierdie kenmerk te kry.

Voorheen moes podcasters video-weergawes van hul episodes op YouTube Music oplaai, wat bykomende moeite verg en die aantal beskikbare programme beperk het. Aangesien Google Podcasts geskeduleer is om teen 2024 af te sluit, poog YouTube Music om die oorgangsproses te vereenvoudig deur die tradisionele RSS-stroomvermoë bekend te stel.

Sodra die kenmerk regstreeks is, kan gebruikers na die Biblioteek-oortjie in YouTube Music gaan en die Poduitsendings-filter kies. 'n Nuwe "Voeg poduitsending"-knoppie sal in die onderste regterhoek van die skerm vertoon word. Deur óf "Blaai deur top-poduitsendings: Soek poduitsendings op YouTube" of "Voeg poduitsendings by RSS-stroom by: Voeg privaat of publieke URL by," kan gebruikers maklik hul voorkeur-poduitsendings by die platform voeg.

Poduitsendings wat via RSS-toevoer bygevoeg word, sal met 'n RSS-ikoon op die programbladsy gemerk word, wat aandui dat hulle deur hierdie metode bygevoeg is. Alhoewel hierdie kenmerk steeds geleidelik aan gebruikers vrygestel word, werk YouTube Music na internasionale beskikbaarheid.

Om die oorgang van Google Podcasts na YouTube Music te vergemaklik, sal 'n eenvoudige migrasie-instrument voorsien word, wat gebruikers in staat stel om hul bestaande podcast-intekeninge naatloos oor te dra. Boonop sal YouTube Music nie meer van podcasters vereis om videoweergawes op te laai nie, wat hulle in staat stel om maklik inhoud via RSS-feeds op te laai en podcast-ontdekking op die platform te verbeter.

Met hierdie opdaterings beoog YouTube Music om 'n omvattende platform te word vir beide musiekstroom en podcast-luister, wat gebruikers 'n naatlose en diverse oudio-ervaring bied.

Algemene vrae (FAQ)

1. Kan ek poduitsendings by YouTube Music voeg deur 'n RSS-stroom te gebruik?

Ja, YouTube Music laat gebruikers nou toe om poduitsendings by te voeg deur die RSS-stroom-URL in te voer. Hierdie kenmerk word tans vir Android- en webgebruikers ontplooi, met iOS-versoenbaarheid binnekort.

2. Hoe voeg ek 'n poduitsending by YouTube Music deur 'n RSS-stroom te gebruik?

Om 'n poduitsending via RSS-stroom op YouTube Music by te voeg, gaan na die Biblioteek-oortjie, kies die Poduitsendings-filter en klik die "Voeg poduitsending by"-knoppie in die onderste regterhoek. Kies dan die opsie om 'n poduitsending per RSS-stroom by te voeg en voer die URL van die stroom in.

3. Sal my bestaande poduitsending-intekeninge van Google Poduitsendings na YouTube Music oorgedra word?

Ja, YouTube Music sal 'n eenvoudige migrasie-instrument verskaf om bestaande poduitsending-intekeninge van Google Podcasts na hul platform oor te dra. Dit verseker 'n gladde oorgang vir gebruikers wat tans ingeteken is op poduitsendings op Google Poduitsendings.

4. Kan podcasters inhoud na YouTube Music oplaai sonder om video-weergawes te skep?

Ja, YouTube Music vereis nie meer dat podcasters videoweergawes van hul episodes oplaai nie. In plaas daarvan kan hulle hul inhoud direk deur RSS-feeds oplaai, wat dit makliker maak vir podcasters om hul programme op die platform te deel en ontdekbaarheid te verbeter.