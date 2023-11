Futuristiese Indiese beskawing kom lewendig: Indus Battle Royale debuteer in Fortnite

Fortnite-spelers wêreldwyd is op die punt om 'n opwindende nuwe avontuur aan te pak terwyl hulle hulself verdiep in die lewendige ryk van Indus, die eerste-in-Indiese Battle Royale-speletjie. Ontwikkel deur die Pune-gebaseerde ateljee SuperGaming, Indus neem inspirasie uit die Indiese beskawing, en bied spelers 'n kruisplatform-ervaring soos geen ander nie.

Indus in Fortnite is nie bloot 'n poort nie, maar 'n unieke selfstandige ervaring wat noukeurig uitsluitlik ontwerp is vir macOS- en rekenaargebruikers. Spelers kan verwag om te geniet in die volle Indus-spel, met die boeiende wen-voorwaarde gefokus op die kragtige hulpbron bekend as Cosmium. Om hierdie hulpbron op die kaart te beveilig, word die sleutel tot oorwinning, wat opwindende strategieë en intense spel oopmaak.

Terwyl 'n amptelike vrystellingsdatum vir Indus in Fortnite nog nie bekend gemaak is nie, kan spelentoesiaste 'n Android-geslote beta-bekendstelling van die selfstandige Indus Battle Royale tydens die feesseisoen verwag. Die speletjie is reeds oop vir voorafregistrasie in die Play Winkel en het 'n verstommende 5 miljoen voorafregistrasies opgedoen.

'n Interessante aspek om uit te lig, is dat die Indus-inhoud vir Fortnite ontwikkel is deur 'n merkwaardige tweevrou-span binne 'n indrukwekkende tydraamwerk van net 27 dae. Ten spyte van 'n gebrek aan vorige ervaring in speletjie-ontwikkeling, het hulle Epic Games se Unreal Editor for Fortnite (UEFN) suksesvol gebruik om 'n boeiende en meeslepende ervaring te skep. Hierdie integrasie dien as 'n toetsgrond vir SuperGaming om waardevolle terugvoer van eksterne gehore in te samel, wat hulle in staat stel om die spelervaring te verfyn ter voorbereiding van die amptelike bekendstelling van Indus.

Indus Battle Royale Mobile staan ​​​​as een van die mees verwagte "gemaak-in-Indië"-speletjies, wat 'n samesmelting van futuristiese elemente bedien met die agtergrond van die antieke Indusvallei. Deur die verlede en die toekoms naatloos te meng, stel Indus karakters soos Rana, Sir Taj, Arya en Adya bekend—geïnspireer deur die Yaksha-ras en bekend as mitewandelaars binne die Indus-wêreld. Verken die speletjie se boeiende kaart, Virlok, wat 'n toonaangewende uitbeelding van Indië bied, terwyl jy jouself toerus met 'n verskeidenheid futuristiese wapens, insluitend die kragtige Vantage-sluipskuttergeweer, A27 Locust en SFR-4 hoë-skade-uitsetgeweer. Indus is versoenbaar met 'n wye reeks Android- en iOS-slimfone, en nooi spelers om hul ervaring te verpersoonlik deur opwindende inprogram-aankope.

Maak gereed om 'n opwindende reis aan te pak terwyl jy by die wêreldwye Fortnite-gemeenskap aansluit om die buitengewone wêreld van Indus te verken. Bly ingeskakel vir meer opdaterings en berei voor vir 'n spelervaring soos nog nooit tevore nie.

vrae

1. Op watter platforms sal Indus beskikbaar wees?

Indus sal beskikbaar wees op macOS-, rekenaar-, Android- en iOS-platforms.

2. Wanneer sal die amptelike vrystelling van Indus in Fortnite plaasvind?

Die amptelike vrystellingsdatum vir Indus in Fortnite is nog nie aangekondig nie. ’n Android-geslote beta-bekendstelling word egter gedurende die feesseisoen verwag.

3. Wie het Indus ontwikkel?

Indus is ontwikkel deur SuperGaming, 'n Pune-gebaseerde ateljee.

4. Kan ek vooraf vir Indus in die Play Winkel registreer?

Ja, die speletjie is tans oop vir voorafregistrasie in die Play Winkel.

5. Hoeveel voorafregistrasies het Indus tot dusver gekry?

Indus het meer as 5 miljoen voorafregistrasies ontvang.