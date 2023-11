Kom aan die beweeg met WarioWare™: Beweeg dit! op Nintendo Switch

Bel alle gamers! Nintendo Switch het pas die hoogs verwagte WarioWare™: Move It! speletjie, en dit is tyd om jou Joy-Con™-beheerders te gryp en gereed te maak om te skud, slaan, dans, wikkel en jou pad deur meer as 200 blitsvinnige mikrospeletjies te baan. As jy 'n aanhanger van skreeusnaakse en vinnige minispeletjies is, is dit die speletjie waarvoor jy gewag het!

In WarioWare™: Move It! sal jy jouself verdiep in 'n wêreld van belaglike bewegings terwyl jy bamboes kap, uit die tronk breek, lasso-hoenders, en meer. Maar moenie bekommerd wees as jy nie vertroud is met Wario en mikrospeletjies nie, hierdie minispeletjies hou net 'n paar sekondes, so jy sal dit vinnig onder die knie kry.

Een van die unieke kenmerke van die spel is die vermoë om verskillende "vorms" of poses te slaan. Of jy nou soos 'n hoender in die Ba-KAW-vorm pik of 'n fantastiese Fashionista-posisie inneem, elke mikrospeletjie sal vereis dat jy jou liggaam in verskillende posisies beweeg. Dit gaan alles daaroor om jou vorm vinnig te vind en te verfyn om in elke uitdaging te slaag.

Storiemodus sal jou toelaat om Wario te help om die Woods Watchers te ontsnap deur 'n reeks blitsvinnige mikrospeletjies te voltooi. En as jy op soek is na 'n bietjie meerspelerpret, laat Party-modus 2-4 spelers toe om aan die aksie deel te neem. Kompeteer teen jou vriende in lag-waardige kompetisies en probeer om die doel te bereik sonder om deur Medusa gevang te word, of duik in Wario se eie moeilike bordspeletjie.

Vir Nintendo Switch Online-lede is daar selfs meer goeie nuus. Jy kan 'n paar Nintendo Switch-speletjiebewyse koop en een gebruik om WarioWare™: Move It te kry! Hierdie aanbod laat jou toe om 'n bietjie kontant te spaar, veral as jy twee duurder speletjies kies om saam met jou koepons te gebruik.

Hou dus jou beheerder stewig vas, maak 'n bietjie ruimte rondom jou skoon en maak gereed om 'n ontploffing te hê met WarioWare™: Move It! op Nintendo Switch. Dit is tyd om die eienaardige en vinnige wêreld van mikrospeletjies te omhels!

Algemene vrae

1. Wat is mikrospeletjies?

Mikrospeletjies is kort, vinnige mini-speletjies wat gewoonlik 'n paar sekondes duur. In WarioWare™: Move It!, sal jy meer as 200 mikrospeletjies vind wat vereis dat jy verskillende aksies en bewegings moet uitvoer.

2. Kan ek WarioWare™ speel: Move It! met vriende?

Absoluut! WarioWare™: Beweeg dit! bied multispeler-modusse waar jy met 2-4 spelers kan speel. Sluit by jou vriende aan en hou 'n lag-waardige kompetisie in Partytjiemodus.

3. Hoe kan ek geld spaar met die aankoop van WarioWare™: Move It!?

As jy 'n Nintendo Switch Online-lid is, kan jy Nintendo Switch-speletjiebewyse koop en een daarvan gebruik om WarioWare™: Move It te kry! Hierdie aanbod laat jou toe om 'n bietjie kontant te spaar, veral as jy twee duurder speletjies kies om saam met jou koepons te gebruik.

4. Is daar 'n tydsbeperking om die Nintendo Switch-speletjiebewyse te gebruik?

Ja, Nintendo Switch-speletjiebewyse moet binne 12 maande vanaf die aankoopdatum gebruik word. Maak seker dat jy hulle los voordat hulle verval.

