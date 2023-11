Nuwe Era van Solo Gaming: AI neem Twister en Pictionary oor

In 'n opwindende ontwikkeling net betyds vir die feesseisoen, het Twister en Pictionary 'n merkwaardige transformasie ondergaan, wat 'n nuwe era van solo-speletjies ingelui het. Die dae van vriende en familie bymekaarkom om die speeltafel is verby; nou kan spelers hulself uitdaag teen kunsmatige intelligensie (KI) teenstanders.

In die herontdekte Pictionary vs AI en Twister Air, kan spelers betrokke raak by opwindende spel teen KI-aangedrewe sagteware, wat die behoefte aan menslike teenstanders uitskakel. Pictionary vs AI, beskikbaar vir £23.99, vervang die tradisionele raaiwerk om tekeninge te ontsyfer met die vaardigheid van KI. Die sagteware skandeer die prentjie en vergelyk dit met 'n uitgebreide aanlyn beelddatabasis. Spelers plaas dan hul weddenskappe op of die sagteware die tekening korrek sal identifiseer, en verdien punte vir akkurate voorspellings. Aanstootlike beelde of woorde word noukeurig uitgefiltreer, wat 'n gesinsvriendelike ervaring verseker.

Twister Air, teen £24.99, stel 'n toepassing bekend wat spelers op hul slimtoestelle moet aflaai. Kleurvolle bewegingsensorbande word dan aan hul polse en enkels geheg. Deur hul arms en bene te skud, moet spelers ooreenstem met die gekleurde kolle wat op die skerm vertoon word. Hierdie nuwe kinkel op die klassieke speletjie bied 'n dinamiese en boeiende solo-ervaring.

Paul Reader, voorsitter van die DreamToys-gekose komitee, voorspel 'n toekoms waar KI-tegnologie toenemend in speelgoed geïntegreer word. Terwyl KI-speelgoed tans slegs 1% van die mark uitmaak, maak vooruitgang in tegnologie nuwe moontlikhede vir die bedryf oop. Volgens Reader het tegnologie ontwikkel om elemente soos tydsberekeningsfunksies, lig- en klankeffekte en stemherkenning in te sluit. Die integrasie van speelgoed en tegnologie word die norm namate kinders groter toegang tot slimfone en tablette kry.

Terwyl die speelgoedbedryf KI omhels, staan ​​vervaardigers voor die uitdaging om kinders se veiligheid te verseker. Melissa Symonds, uitvoerende direkteur van UK Toys for Circana, verseker verbruikers dat die bekendstelling van KI-tegnologie nie die menslike verband in tradisionele gesinspeletjies in die gedrang bring nie. Sy glo dat KI eintlik die spelervaring kan verbeter en meer mense kan lok om te speel.

Met die vrystelling van AI-aangedrewe Twister en Pictionary, het 'n nuwe golf van solo-speletjies aangebreek. Alhoewel klassieke bordspeletjies altyd hul plek sal hê, stel die kombinasie van KI en tradisionele spel 'n vars en opwindende dimensie aan hierdie geliefde tydverdryf bekend.

FAQ

1. Kan ek nog Twister en Pictionary saam met vriende en familie speel?

Absoluut! Die KI-weergawes van Twister en Pictionary bied solo-spelopsies, maar skakel nie die opsie uit om saam met ander te speel nie. Jy kan steeds hierdie speletjies saam met jou vriende en familie geniet soos jy altyd het.

2. Word aanstootlike beelde of woorde in die KI-weergawes van Pictionary uitgefiltreer?

Ja, die KI-sagteware in Pictionary vs AI verseker dat aanstootlike beelde of woorde nie herken word nie. Die fokus is op die handhawing van 'n gesinsvriendelike en inklusiewe spelervaring.

3. Sal KI-tegnologie tradisionele speelgoed en speletjies vervang?

KI-tegnologie is 'n opwindende toevoeging tot die speelgoedbedryf, maar dit sal nie tradisionele speelgoed en speletjies heeltemal vervang nie. Klassieke bordspeletjies en speelgoed sal steeds hul plek hê, terwyl KI-integrasies nuwe en innoverende ervarings vir spelers bied.

Bronne: The Telegraph (telegraph.co.uk)