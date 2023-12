Amazon Prime se League of Legends Freebies moet gestaak word

Amazon Prime-intekenare wat ook ywerige League of Legends-spelers is, geniet gratis velle en in-speletjie-geldeenheid deur Prime Gaming. Dit blyk egter dat hierdie ruim aanbod binnekort tot 'n einde sal kom as gevolg van besnoeiings by Prime Gaming.

Amazon Prime-lede kon elke maand gratis velle en geldeenheid in die speletjie eis vir Riot se gewilde MOBA-speletjie. Dit was 'n groot voordeel vir League of Legends-aanhangers, sonder enige toutjies solank hulle onthou het om die belonings op te eis.

Ongelukkig het Amazon besluit om sy spelafdeling af te skaal, wat die aflegging van 180 personeellede en die sluiting van sy Crown Twitch-kanaal insluit. In plaas daarvan sal die maatskappy daarop fokus om gewilde maandelikse gratis speletjies aan sy intekenare te verskaf.

Riot het bevestig dat die maandelikse druppels gratis belonings vir League of Legends, sowel as ander Riot-speletjies soos Valorant, tot 'n einde sal kom. Die laaste bondel gratis items sal na verwagting in Maart 2024 arriveer. Daar is tans geen planne om die promosie te vervang nie, hoewel Riot se hoof van League of Legends, Andrei van Roon, genoem het dat hulle oop is vir ander programme in die toekoms.

Alhoewel die staking van die gratis items 'n klein impak kan hê op die aantal mense wat League of Legends speel, is dit onwaarskynlik dat dit die speletjie se gewildheid aansienlik sal beïnvloed. Met meer as 150 miljoen aktiewe spelers, bly League of Legends een van die mees gespeelde en suksesvolle MOBA-speletjies.

Ten slotte, die einde van Amazon Prime se gratis items vir League of Legends kan spelers teleurstel, maar dit is 'n noodsaaklike besnoeiing vir die maatskappy se spelafdeling. Ten spyte van hierdie verandering, sal League of Legends voortgaan om te floreer met sy massiewe spelersbasis.