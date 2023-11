YouTube Music brei sy bereik uit met poduitsendings

Google se ambisie om YouTube te posisioneer as die ideale platform vir alles wat vermaaklikheid betref, het nog 'n sprong vorentoe geneem. Na die integrasie van YouTube en YouTube Music, maak die platform nou voorsiening vir jou multimediastroombehoeftes, insluitend video's, flieks, musiek en selfs poduitsendings.

In 'n poging om die bestaande Google Podcasts-toepassing te vervang, het YouTube Music nou poduitsendings by sy repertorium gevoeg, wat podcasters in staat stel om hul inhoud direk te publiseer sonder enige tussengangers. Hierdie stap vaartbelyn nie net die publikasieproses nie, maar maak dit ook makliker vir luisteraars om in te teken.

Onlangs het Google hierdie podcast-funksie begin uitrol na die Android- en webweergawes van die YouTube Music-toepassing, wat dit meer toeganklik maak vir 'n wyer gehoor. Ongelukkig sal iOS-gebruikers 'n bietjie langer moet wag voordat hulle poduitsendings op YouTube Music kan geniet, aangesien die kenmerk nog op daardie platform geïmplementeer moet word. iOS-gebruikers het egter steeds toegang tot poduitsendings wat deur ander platforms bygevoeg is.

Die byvoeging van 'n podcast deur 'n RSS-stroom is 'n eenvoudige proses op beide die Android-toepassing en die webweergawe. In die Biblioteek-oortjie van die Android-toepassing kan gebruikers die opsie vind om 'n poduitsending by te voeg deur op die "Poduitsendings"-kategorie te tik. Van daar af kan hulle kies om deur gewilde poduitsendings te blaai of 'n private of publieke .xml-URL in te voer vir 'n gewenste poduitsendingstroom. Die webweergawe bied 'n soortgelyke proses, toeganklik deur music.youtube.com/library/podcasts.

Google se verbintenis om YouTube Music 'n omvattende poduitsaaibestemming te maak, is duidelik in sy belegging in hulpbronne om die poduitsaai-ervaring te verbeter. Die verskaffing van migrasie-instrumente, soos die vermoë om podcast-RSS-feeds in te voer, is 'n belangrike stap in die rigting van die bereiking van die maatskappy se doelwit.

Met YouTube Music se uitbreiding na poduitsendings, kan inhoudskeppers sowel as luisteraars uitsien na 'n meer geïntegreerde en naatlose stroomervaring. Bly ingeskakel vir meer opdaterings soos YouTube Music aanhou ontwikkel.

Algemene vrae (FAQ)

1. Watter platforms ondersteun die poduitsending-kenmerk op YouTube Music?

Tans is die podcast-kenmerk beskikbaar op die Android-toepassing en die webweergawe van YouTube Music. Die kenmerk is nog nie op iOS geïmplementeer nie, hoewel bestaande poduitsendings wat deur ander platforms bygevoeg is, steeds op iOS verkry kan word.

2. Hoe voeg ek 'n poduitsending by via RSS-stroom op die YouTube Music Android-toepassing?

Om 'n poduitsending deur 'n RSS-stroom op die Android-toepassing by te voeg, gaan na die Biblioteek-oortjie en tik op die "Poduitsendings"-kategorie. Kies dan die opsie "Voeg poduitsending by" links onder. Jy sal die keuse hê om deur gewilde poduitsendings te blaai of 'n private of publieke .xml-URL in te voer vir die verlangde poduitsendingstroom.

3. Kan ek 'n poduitsending via RSS-stroom op die webweergawe van YouTube Music byvoeg?

Ja, jy kan 'n poduitsending byvoeg via RSS-stroom op die webweergawe van YouTube Music. Navigeer eenvoudig na music.youtube.com/library/podcasts en volg dieselfde proses as op die Android-toepassing.