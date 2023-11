Sonic Superstars skiet tekort aan verwagtinge, ten spyte van Sonic se uithouvermoë

Te midde van die opgewondenheid rondom die gelyktydige vrystellings van Sonic Superstars en Super Mario Bros. Wonder, het dit vinnig duidelik geword dat een van hierdie ikoniese 2D-platformspelers as die duidelike wenner na vore getree het. Terwyl Super Mario Bros. Wonder verkoopsrekords verpletter het en sy plek verseker het as die vinnigsteverkopende Mario-speletjie van alle tye met 'n verbysterende 4.3 miljoen kopieë wat in net twee weke verkoop is, het Sonic Superstars tekort geskiet aan Sega se verwagtinge.

In 'n onlangse finansiële verslag het Sega-baas Haruki Satomi erken dat Sonic Superstars 'n "effens swakker begin gehad het as wat ons verwag het." Toe Satomi tydens 'n beleggergefokusde V&A-sessie op die rede vir hierdie swak prestasie gedruk is, het Satomi dit toegeskryf aan die impak van ander groot titels wat omtrent dieselfde tyd vrygestel is, sonder om Super Mario Bros. Wonder direk te noem.

Die invloed van Super Mario Bros. Wonder op Sonic Superstars is egter nie heeltemal verbasend nie. Nintendo Switch-eienaars, veral, het na die nuutste Mario-paaiement aangetrek, wat Sonic Superstars laat sukkel om beduidende belangstelling oor ander platforms te genereer. Boonop het die Oktober-vrystelling van Marvel's Spider-Man 2 op PlayStation 5 en die voortdurende gewildheid van ander onlangse speletjievrystellings, soos Assassin's Creed Mirage en Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, dalk spelers se aandag verder afgelei.

Satomi bly optimisties oor Sonic Superstars se potensiaal vir sukses. Hy het beklemtoon dat die vakansieseisoen, veral die maande November en Desember, histories sterk verkope vir Sonic IP's bring. Sega beplan om promosies gedurende hierdie belangrike tydperk te verhoog, met meer as 90% van die speletjie se bemarkingsbegroting wat vir die Thanksgiving- en vakansieseisoen toegewys word.

Nog 'n faktor wat Sonic Superstars se verkope aansienlik kan beïnvloed, is die vrystelling van die hoogs verwagte derde Sonic-fliek, wat vir Desember 2024 geskeduleer is. Nintendo het voorheen gesê dat die sukses van The Super Mario Bros. Movie 'n hupstoot gegee het vir alles wat Mario betref. Sega hoop op 'n soortgelyke effek met Sonic Superstars.

Terwyl Sega met sy bemarkingspogings voortgaan en voorberei vir die vrystelling van die derde fliek, staan ​​die maatskappy voor die uitdaging om aanhangers te oortuig om Sonic Superstars 'n kans te gee. Vroeë resensies, soos IGN se 7/10-gradering, prys sekere aspekte van die spel, maar beklemtoon die gemengde ontvangs daarvan as gevolg van beide belowende en twyfelagtige nuwe kenmerke.

Ten spyte van 'n ietwat flou begin, inspireer Sonic se blywende gewildheid en Sega se voortdurende pogings om die franchise se bereik uit te brei optimisme vir Sonic Superstars se toekomstige sukses. Slegs tyd sal leer of Sonic die geleentheid kan bereik en sy glorie in die mededingende wêreld van speletjies kan herwin.

FAQ

