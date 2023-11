Die evolusie van Yakuza Spin-Off: Soos 'n draak Gaiden

Te midde van die warrelwind van afwagting rondom die Yakuza-franchise, het 'n nuwe spin-off ontstaan ​​wat lig werp op die voormalige protagonis Kiryu Kazuma. Soos 'n draak Gaiden: The Man Who Erased His Name het oorspronklik begin as 'n eenvoudige aflaaibare uitbreiding, gemaak om die gaping tussen die hoofvervolgverhale te oorbrug. Dit het egter vinnig in 'n boeiende spel van sy eie ontwikkel.

Masayoshi Yokoyama, die skrywer agter Like a Dragon Gaiden, het onthul dat die idee vir die spin-off ontstaan ​​het as 'n tussenspel binne die komende volledige vervolgverhaal, Like a Dragon: Infinite Wealth. "Daar is nie 'n noemenswaardige onderskeid tussen Like a Dragon Gaiden en Like a Dragon: Infinite Wealth nie," het Yokoyama verduidelik. "Op 'n manier is Like a Dragon Gaiden gebore uit Like a Dragon: Infinite Wealth."

Aanvanklik was die ontwikkelaars van plan om Kiryu se verlede aan te bied deur middel van 'n kort 30-minute tussenspel in Like a Dragon: Infinite Wealth. Hulle het egter gou besef dat hierdie storielyn die potensiaal het om spelers as 'n aparte speletjie te boei. Ten spyte van die bykomende werklading, het hulle besluit om dieselfde enjin te gebruik en dit in 'n volwaardige spin-off te omskep. Hierdie transformasie het hulle net ses maande geneem om te bewerkstellig.

Delf in Like a Dragon Gaiden sal die onvertelde verhaal van Kiryu Kazuma onthul sedert die reeks sy fokus van hom af verskuif het in Yakuza: Like a Dragon. Aangesien Kiryu ook terugkeer as 'n dubbele protagonis in Like a Dragon: Infinite Wealth, dien Gaiden as 'n syverhaal wat tydens die gebeure van Yakuza: Like a Dragon ontvou, maar wegdraai van sy hoofverhaallyn.

Om die verband tussen die spin-off en die opvolg te versterk, sal Like a Dragon Gaiden 'n spesiale proefweergawe van Like a Dragon: Infinite Wealth insluit, wat spelers 'n voorsmakie bied van wat voorlê. Die westerse weergawe van Gaiden sal egter 'n digitale weergawe bly wat eksklusief in Japan beskikbaar is. Spelers sal hulself verdiep in die outentieke Japannese ervaring, en speel met die oorspronklike Japannese klank vergesel van Engelse onderskrifte.

Die evolusie van Like a Dragon Gaiden wys die toewyding van RGG Studio om boeiende vertellings binne die Yakuza-heelal te lewer. Van 'n blote tussenspel tot 'n selfstandige speletjie, hierdie spin-off beloof om aanhangers sowel as nuwelinge te boei en lig te werp op Kiryu se geheimsinnige verlede.

Vrae:

V: Hoe lank het dit geneem om Like a Dragon Gaiden te ontwikkel?

A: Like a Dragon Gaiden is in net ses maande ontwikkel.

V: Sal Like a Dragon Gaiden 'n fisiese vrylating in die weste hê?

A: Nee, Like a Dragon Gaiden sal slegs 'n fisiese vrystelling in Japan hê.

V: Kan spelers 'n Engelse weergawe van Like a Dragon Gaiden verwag?

A: Nee, die spin-off sal beskikbaar wees met Japannese oudio en Engelse onderskrifte.