Duik in die uitgestrekte wêreld van Yakuza: oneindige rykdom

Yakuza: Infinite Wealth, die jongste aflewering in die bekende Yakuza-speletjiereeks wat deur Ryu Ga Gotoku Studio ontwikkel is, is gereed om die langste Yakuza-speletjie tot nog toe te word. Masayoshi Yokoyama, die hoof van RGG Studio, het die speletjie beskryf as 'n "monsterklas" videospeletjie wat sy voorgangers in beide lengte en diepte oortref. Terwyl dit bekend is dat vorige Yakuza-speletjies 'n aansienlike hoeveelheid tyd neem om te voltooi, beloof Yakuza: Infinite Wealth 'n ervaring wat spelers selfs langer in 'n boeiende wêreld sal dompel.

Met bewerings dat hierdie speletjie spelers siek sal maak as hulle voortdurend gespeel word, beklemtoon Yokoyama die behoefte om opwinding te genereer en 'n "feesagtige atmosfeer" rondom Infinite Wealth te skep. Die ateljee poog om 'n ervaring te bied wat spelers van begin tot einde sal boei en hulle verloof sal hou, selfs ten koste van hul gesondheid. Yokoyama se visie behels dat spelers die speletjie binne 'n week of 'n maand voltooi, wat bydra tot 'n gevoel van kollektiewe afwagting en gedeelde genot.

Yakuza-speletjies was nog altyd berug vir hul ryk inhoud en veeleisende voltooiingsvereistes. Vir voltooiers kan dit tot 5 uur neem om elke blokkie in Yakuza 156 byvoorbeeld te merk. Yakuza: Like a Dragon, die mees onlangse titel voor Infinite Wealth, het daarin geslaag om dinge effens te balanseer, met 'n voltooiingstyd van 103 uur. Daar word egter verwag dat Infinite Wealth hierdie getalle sal oortref, met 'n voorspelde voltooiingstyd van meer as 160 uur.

Hierdie aankondiging het gemengde reaksies onder aanhangers ontlok. Sommige spreek kommer uit oor 'n moontlike oorlading van vulmateriaal en noem hul ervarings met Yakuza 5. Ander sien uit na die vooruitsig van 'n lang en vinnige speletjie, wat vergelykings tref met Yakuza: Soos 'n draak, wat korter gevoel het as gevolg van sy voortreflike tempo . Terwyl Infinite Wealth vir die eerste keer buite Japan waag en spelers na die pragtige omgewing van Hawaii vervoer, bied die speletjie eindelose moontlikhede vir verkenning en opwinding.

Yakuza: Infinite Wealth word op 26 Januarie vrygestel, na die onlangse bekendstelling van Like a Dragon Gaiden. Terwyl die Yakuza-reeks voortgaan om die grense van meeslepende spel te verskuif, wag aanhangers gretig op die kans om hierdie nuwe epiese avontuur aan te pak.

vrae

1. Hoe lank is Yakuza: Infinite Wealth?

Yakuza: Infinite Wealth sal na verwagting 'n hoofverhaal hê wat ongeveer 50 uur of meer duur, met 'n potensiële totale voltooiingstyd van meer as 160 uur.

2. Sal die speletjie vulinhoud insluit?

Terwyl sommige aanhangers kommer uitspreek oor vulinhoud gebaseer op vorige Yakuza-speletjies, is die fokus van Infinite Wealth om 'n vinnige en innemende ervaring vir spelers te skep.

3. Waar is Yakuza: Infinite Wealth opgestel?

Vir die eerste keer in die reeks vind Yakuza: Infinite Wealth in Hawaii plaas, en bied spelers 'n vars en lewendige agtergrond vir hul avonture.

4. Wanneer is die vrystellingdatum vir Yakuza: Infinite Wealth?

Yakuza: Infinite Wealth word op 26 Januarie vrygestel, na die bekendstelling van Like a Dragon Gaiden.