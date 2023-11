Xiaomi onthul oopbron IoT-sagtewareplatform, Xiaomi Vela, tydens konferensie

Xiaomi, 'n prominente speler in die Internet of Things (IoT)-ruimte, het sy opgedateerde IoT-sagtewareplatform, bekend as Xiaomi Vela, amptelik bekendgestel. Die aankondiging het gekom tydens die onlangse Xiaomi IoT Ecological Partner Conference, waar die maatskappy daarop gemik was om sy posisie in die IoT-industrie te versterk. Xiaomi Vela is aanvanklik in 2020 bekendgestel, maar dit word nou oopbron gemaak.

Tydens die konferensie het Lu Weibing, die vennoot en president van Xiaomi Group, en Zeng Xuezhong, die senior vise-president en president van die selfoonafdeling van Xiaomi Group, toesprake gelewer wat die belangrikheid van Xiaomi Vela vir globale sagteware- en hardeware-ontwikkelaars beklemtoon. Die sagtewareplatform, gebaseer op die oopbron-intydse bedryfstelsel NuttX, bied verenigde sagtewaredienste vir verskeie IoT-hardewareplatforms.

Een van die uitstaande kenmerke van Xiaomi Vela is sy vermoë om soortgelyke funksies en werkverrigting aan Linux te lewer terwyl dit minder stelselhulpbronne benodig. Dit maak dit 'n koste-effektiewe oplossing, veral vir lae-end IoT-toestelle. Ontwikkelaars wat Xiaomi Vela kies, kan baat vind by verminderde hardewarekoste en verbeterde algehele produkkosteprestasie.

Boonop bied Xiaomi Vela aanpassing en versoenbaarheid deur die POSIX-koppelvlak. Dit laat bestaande oopbronbiblioteke en komponente op die Linux-platform maklik oorgedra word na die Xiaomi Vela-platform. Hierdie buigsaamheid stel ontwikkelaars in staat om hul kundigheid en gereedskap naatloos te benut.

Onder die leiding van Fan Dian poog Xiaomi Vela om samewerking tussen ontwikkelaars oor verskillende IoT-platforms te bevorder. Die platform is tans versoenbaar met 'n reeks produkte, insluitend slimhorlosies, fiksheidspoorsnyers en slimluidsprekers. In die toekoms beplan dit om sy verenigbaarheid uit te brei om ander slimhuistoestelle, kamera-ISP's en sensors in te sluit.

Deur Xiaomi Vela oopbron te maak, baan Xiaomi die weg vir globale ontwikkelaars om by te dra tot en hierdie innoverende IoT-ingebedde sagtewareplatform te benut. Hierdie stap het die potensiaal om verdere innovasie in die IoT-industrie aan te dryf en die toekoms van IoT-tegnologie te vorm.

Algemene vrae

1. Wat is Xiaomi Vela?

Xiaomi Vela is 'n IoT-sagtewareplatform wat deur Xiaomi ontwikkel is wat verenigde sagtewaredienste oor verskeie IoT-hardewareplatforms bied. Dit bied ryk komponente, gebruikersvriendelike raamwerke en lae stelselhulpbronvereistes in vergelyking met Linux, wat dit 'n koste-effektiewe alternatief vir IoT-toestelle maak.

2. Is Xiaomi Vela oopbron?

Ja, Xiaomi Vela is oopbron gemaak. Dit volg die Apache 2.0 oopbronlisensie, wat globale sagteware- en hardeware-ontwikkelaars toelaat om die platform te benut en by te dra.

3. Hoe vergelyk Xiaomi Vela met Linux?

Xiaomi Vela lewer soortgelyke funksies en werkverrigting as Linux, maar vereis minder stelselhulpbronne. Dit maak dit 'n koste-effektiewe oplossing, veral vir lae-end IoT-toestelle.

4. Kan bestaande Linux-biblioteke en -komponente saam met Xiaomi Vela gebruik word?

Ja, Xiaomi Vela bied aanpassing en versoenbaarheid deur die POSIX-koppelvlak. Bestaande oopbronbiblioteke en -komponente op die Linux-platform kan naatloos na Xiaomi Vela oorgedra word.

5. Wat is die toekomstige omvang van Xiaomi Vela?

Xiaomi Vela beoog om sy versoenbaarheid uit te brei om in die toekoms ander slimhuistoestelle, kamera-ISP's en sensors in te sluit. Die platform is daarop gemik om samewerking tussen ontwikkelaars oor verskillende IoT-platforms binne die ekosisteem te bevorder.