Bekendstelling van Xiaomi HyperConnect: Verbetering van interkonnektiwiteit oor toestelle

Xiaomi het onlangs sy nuwe verenigde bedryfstelsel, HyperOS, onthul wat sy debuut gemaak het op die Xiaomi 14-reeks, die maatskappy se nuutste vlagskip-slimfone. Benewens hierdie aankondiging het Xiaomi sy planne vir 'n ontwikkelaarkonferensie op 16 November gedeel, waar meer besonderhede oor derdeparty-integrasie bekend gemaak sal word. Soos die konferensie nader, het Xiaomi 'n voorsmakie aangebied in sommige van die kenmerke wat HyperOS kan bied.

Die kern van die Xiaomi HyperOS lê die HyperConnect, wat naatlose interkonnektiwiteit oor toestelle moontlik maak. HyperConnect, wat as 'n oop interkonneksieraamwerk optree, is ontwerp vir derdeparty-vervaardigers om die kruis-toestel-vermoëns van hul produkte te benut en te verbeter. Dit bestaan ​​uit vyf substelsels: Verspreide substelsel, Kruis-end-diensraamwerk-substelsel, Kruis-end publieke vermoë-substelsel, Kruisend-toepassingsraamwerk-substelsel en Kruis-end-sekuriteitsubstelsel.

HyperConnect deel 'n treffende ooreenkoms met Huawei se Super-toestel, wat Xiaomi se klem op die skep van 'n ekosisteem wys wat gladde kommunikasie tussen verskillende toestelle moontlik maak. Gebruikers kan 'n soortgelyke ervaring as Huawei se HarmonyOS-ekosisteem verwag, aangesien HyperOS daarop gemik is om 'n verenigde en samehangende platform te bied.

Vir eindgebruikers is die primêre wegneemete dat derdepartyprodukte wat met HyperConnect versoenbaar is, moeiteloos bestuur kan word op toestelle wat HyperOS gebruik. Hierdie integrasie bied 'n verbeterde weergawe van die Mi Magic Center, wat voorheen met MIUI 13 bekendgestel is. Met Xiaomi se beduidende IoT-ekosisteem wat oor die hele wêreld strek, sal dit nie 'n verrassing wees as hierdie kenmerk uiteindelik internasionale markte bereik nie.

Alhoewel Xiaomi sy voorneme uitgespreek het om HyperOS na wêreldmarkte te bring, bly dit onduidelik of alle funksies, insluitend HyperConnect, buite die vasteland van China beskikbaar sal wees. Nietemin, gegewe Xiaomi se verbintenis tot die uitbreiding van sy omvang en hul sterk teenwoordigheid in die IoT-mark, is dit hoogs waarskynlik dat die internasionale gehoor binnekort die voordele van HyperConnect sal ervaar.

Vrae:

V: Wat is HyperConnect?

A: HyperConnect is 'n oop interkonneksieraamwerk binne Xiaomi se HyperOS-bedryfstelsel. Dit maak naatlose kruistoestelvermoëns vir derdeparty-vervaardigers moontlik.

V: Hoe vergelyk HyperConnect met Huawei se Super-toestel?

A: HyperConnect deel ooreenkomste met Huawei se Super Device, en beklemtoon Xiaomi se pogings om 'n ekosisteem te skep wat gladde kommunikasie tussen toestelle moontlik maak.

V: Kan derdepartyprodukte wat versoenbaar is met HyperConnect werk op toestelle wat HyperOS gebruik?

A: Ja, derdepartyprodukte wat met HyperConnect geïntegreer is, kan naatloos bestuur word op toestelle wat HyperOS gebruik.

V: Sal HyperOS en HyperConnect buite die vasteland van China beskikbaar wees?

A: Xiaomi het sy voorneme uitgespreek om HyperOS na wêreldmarkte te bring, hoewel dit onduidelik is of alle kenmerke, insluitend HyperConnect, internasionaal beskikbaar sal wees.