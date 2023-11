Xiaomi vier die verkoop van meer as drie miljoen Redmi 12 5G-slimfone en toon baanbrekende verbindings

Xiaomi, 'n wêreldwye tegnologiemaatskappy, het onlangs 'n belangrike mylpaal aangekondig - nadat hy meer as drie miljoen eenhede van sy gewilde Redmi 12 5G-slimfoon verkoop het. Hierdie slimfoon, wat in Augustus bekendgestel is, is geprys vir sy baanbrekende 5G-verbinding, wat naatlose ervarings aan gebruikers wêreldwyd bied.

Die Redmi 12 5G-slimfoon staan ​​uit met sy indrukwekkende spesifikasies. Aangedryf deur die Snapdragon 4 Gen 2-verwerker, bied dit uitsonderlike werkverrigting, wat gebruikers in staat stel om moeiteloos te multitaak. Met tot 8 GB RAM en 'n ekstra 8 GB virtuele RAM, verseker die toestel gladde bedrywighede selfs met hulpbron-intensiewe take.

Die toestel spog met oorgenoeg bergingopsies, insluitend 128GB en 256GB keuses, tesame met die vermoë om berging tot 1TB uit te brei met 'n microSD-kaart. Hierdie buigsaamheid bemagtig gebruikers om 'n uitgebreide hoeveelheid data te stoor, insluitend foto's, video's en toepassings.

Met 'n asemrowende 6.79-duim FHD+-skerm, bied die Redmi 12 5G 'n meeslepende kykervaring. Met 'n aanpasbare verversingsfrekwensie van 90 Hz, kan gebruikers vloeiende animasies en gladde oorgange verwag terwyl hulle die toestel se koppelvlak navigeer. Gekombineer met sy KI-vermoëns, neem die 50 MP-hoofkamera merkwaardige foto's met indrukwekkende detail en duidelikheid.

Die Redmi 12 5G is ook geoptimaliseer vir uithouvermoë. Die battery van 5,000 53 mAh verseker dat gebruikers hul toestel vir lang tydperke kan geniet sonder om bekommerd te wees oor gereelde herlaai. Daarbenewens bied sy IPXNUMX-gradering vir water- en stofweerstand 'n ekstra laag duursaamheid, wat die toestel teen daaglikse gevare beskerm.

Met 'n beginprys van ₹ 11,999 vir die 4GB+128GB-model, bied die Redmi 12 5G uitstekende waarde vir sy indrukwekkende kenmerke. Beskikbaar in drie aantreklike kleuropsies – Jade Black, Moonstone Silver en Pastel Blue – gebruikers het die vryheid om 'n toestel te kies wat by hul styl pas.

Om die baanbrekende 5G-verbinding en voortreflike kenmerke van die Redmi 12 5G te ervaar, kan belangstellende verbruikers die slimfoon koop by Mi.com, Amazon.com, Mi Home, Mi Studio en gemagtigde kleinhandelvennote.

Vrae:

V: Watter verwerker dryf die Redmi 12 5G-slimfoon aan?

A: Die Redmi 12 5G word aangedryf deur die Snapdragon 4 Gen 2-verwerker.

V: Wat is die beginprys vir die Redmi 12 5G-slimfoon?

A: Die beginprys vir die Redmi 12 5G-slimfoon is ₹11,999 4 vir die 128GB+XNUMXGB-model.

V: Hoe kan ek die berging op die Redmi 12 5G-slimfoon uitbrei?

A: Die Redmi 12 5G-slimfoon ondersteun uitbreidbare berging van tot 1 TB met behulp van 'n microSD-kaart.

V: Watter kleuropsies is beskikbaar vir die Redmi 12 5G?

A: Die Redmi 12 5G is beskikbaar in kleuropsies Jade Black, Moonstone Silver en Pastel Blue.

V: Waar kan ek die Redmi 12 5G-slimfoon koop?

A: Die Redmi 12 5G-slimfoon kan by Mi.com, Amazon.com, Mi Home, Mi Studio en gemagtigde kleinhandelvennote gekoop word.