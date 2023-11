Xiaomi Civi 4: Wat ons tot dusver weet van Xiaomi se hyped-slimfoon

Xiaomi stel môre die hoogs verwagte Redmi K70-reeks in China bekend. Dit blyk egter dat nog 'n opwindende reeks ook binnekort sy terugkeer gaan maak. Die Xiaomi Civi 4 is onlangs onthul, en hoewel besonderhede nog skaars is, het ons 'n paar sleutelspesifikasies om te deel.

In September is die Civi 4-model op die IMEI-databasis ontdek, wat dui op die komende bekendstelling daarvan. Alhoewel ons nog nie 'n presiese vrystellingsdatum het nie, stel bronne voor dat ons kan verwag dat die Xiaomi Civi 4 in Maart 2024 aangekondig sal word.

Alhoewel fyner besonderhede nie bekend gemaak word nie, glo 'n betroubare tipper genaamd Anvin dat die Civi 4 toegerus sal wees met die kragtige MediaTek Dimensity 8300 Ultra SoC. Hierdie potensiële keuse lyk nie vergesog nie, aangesien sy voorganger, die Civi 3, met die Dimensity 8200 Ultra bekendgestel is. Daarbenewens dui uitgelekte inligting op 'n verbeterde kamera aan die voorkant en 'n OmniVision primêre sensor vir die agterste kamera module.

Soos sy voorgangers, word verwag dat die Xiaomi Civi 4 die vroulike demografie sal teiken. Spesifieke kenmerke en ontwerpelemente wat vir hierdie gehoor aangepas is, moet egter nog bekend gemaak word. Aangesien ons gretig wag op meer opdaterings oor hierdie aangeleentheid, is dit noodsaaklik om hierdie gerugte met omsigtigheid te benader, aangesien besonderhede kan verander of onderhewig is aan verduideliking.

