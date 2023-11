Nuwe kragtige Xiaomi 14-reeks bekendstellings, wat ongelooflike duursaamheid vertoon

Xiaomi, die toonaangewende Chinese tegnologiemaatskappy, het onlangs sy kragtigste spesifikasies onthul met die bekendstelling van die Xiaomi 14-reeks. Hierdie reeks bevat die Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, en 'n spesiale uitgawe model met 'n titanium legering raam. ’n Video wat die foon se krag beklemtoon, het op sosiale media verskyn, wat almal verstom gelaat het.

Terwyl hierdie nuwe toestelle in China bekend gestel is, sal hulle binnekort ook deel van die Indiese mark word. Die spesiale uitgawe-model, gemaak met 99% lugvaartgraad-titanium, is geprys teen 6,499 75,000 yuan, wat ongeveer 14 5,999 roepees in Indiese geldeenheid is. Aan die ander kant word die gewone Xiaomi 70,000 Pro-model geprys teen XNUMX yuan (ongeveer XNUMX roepies).

Die Xiaomi 14 Pro spesiale uitgawe toestel is gebou met Dragon Crystal Glass aan die voorkant en beskik oor 'n 120Hz verversingsfrekwensie 2K-skerm met 'n hoogtepunt helderheid van 3000nits. Aangedryf deur die Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-verwerker, spog hierdie foon met 'n 50MP-drievoudige kamera-opstelling aan die agterkant en 'n 32MP-kamera vir selfies en video-oproepe. Dit werk op Xiaomi HyperOS en bevat 'n infra-sensor, Dolby Atmos-ondersteuning en 'n 4880mAh-batterykapasiteit. Met ondersteuning vir 120W bedrade en 50W draadlose laai, kombineer hierdie toestel gerief en doeltreffendheid.

Die video demonstreer die uitsonderlike duursaamheid van die nuwe foon, met Xiaomi wat beweer dat die glas wat in sy skerm gebruik word, sterker is as enige ander foon op die mark. In die video kan gesien word hoe 'n jong man die Xiaomi 14 Pro soos 'n hamer gebruik en dit met 'n spyker slaan. Dit wys die merkwaardige sterkte van Xiaomi se Dragon Crystal Glass.

