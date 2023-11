Microsoft se Xbox maak dapper bemarkingsbeweging met Call of Duty-opspringadvertensie

In 'n verrassende stap het Xbox onlangs Noord-Amerikaanse gebruikers bedien met 'n volskerm-opspringadvertensie vir Call of Duty: Modern Warfare 3, wat 'n beduidende bemarkingsstoot vir een van Microsoft se grootste speletjie-franchises aandui. Die advertensie, wat verskyn wanneer gebruikers hul konsoles selflaai, wys die premium weergawe van die speletjie en moedig spelers aan om 'n aankoop te doen.

Terwyl Xbox die afgelope weke soortgelyke volskermpromosies vir speletjies soos Starfield en Forza Motorsport gebruik het, staan ​​hierdie Call of Duty-advertensie uit vanweë die speletjie se gewildheid en status as 'n vlagskip-franchise. Die advertensie is 'n eenmalige gebeurtenis en kan maklik deur gebruikers gesluit word.

Modern Warfare 3 se veldtog is beskikbaar gestel via vroeë toegang, met die volledige vrystelling, insluitend multiplayer, geskeduleer vir 10 November. Ontwikkel deur Sledgehammer Games in samewerking met Infinity Ward, dien die speletjie as 'n direkte opvolger van verlede jaar se suksesvolle Modern Warfare 2. Boonop is Treyarch verantwoordelik vir die lewering van die hoogs verwagte Zombies-modus.

Microsoft se verkryging van Activision Blizzard, wat verlede maand afgehandel is, versterk die maatskappy se verbintenis tot die Call of Duty-franchise verder. Ten spyte van die verkryging het Microsoft en PlayStation 'n bindende ooreenkoms onderteken om te verseker dat die speletjie op PlayStation-platforms beskikbaar bly. Xbox se Phil Spencer het ook Call of Duty-spelers op alle platforms van "100%-pariteit" gerusgestel, wat eksklusiewe inhoud en tydige eksklusiwiteit uitskakel, wat spelers in staat stel om ten volle by die gemeenskap ingesluit te voel.

Oor die algemeen wys Xbox se gewaagde bemarkingsbeweging met die Call of Duty-opspringadvertensie Microsoft se toewyding aan die franchise en sy doelwit om gelyke geleenthede aan spelers oor verskeie platforms te bied.

