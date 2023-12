Nuwe gerug stel voor dat Microsoft die volgende generasie Xbox vroeër as verwag bekendstel

'N Onlangse gerug het na vore gekom wat daarop dui dat Microsoft dalk gereed sal wees om hul volgende generasie Xbox vroeër as verwag bekend te stel. Alhoewel hierdie gerug met omsigtigheid opgeneem moet word, voeg dit 'n mate van geloofwaardigheid by vorige bespiegelings oor die maatskappy se planne.

Die gerug spruit uit tweets wat gemaak is deur 'Kepler', 'n betroubare dataminator bekend vir akkurate aansprake oor PlayStation en sy PS5-planne in die verlede. In 'n twiet het Kepler laat deurskemer dat 'Xbox-next' – Microsoft se volgende konsole – moontlik voor 2027 bekendgestel kan word. Alhoewel hierdie tweets nou 'n paar maande oud is, dra hulle steeds 'n mate van gewig gegewe Kepler se rekord.

Om by hierdie gerug by te voeg, het die bekende joernalis Jeff Grubb die moontlikheid van 'n nuwe Xbox-konsole tydens 'n onlangse podcast bespreek. Hy het sommige van Kepler se vorige aansprake oor PlayStation bevestig terwyl hy ook die moontlike vrystelling van Xbox “Volgende” in 2026 genoem het. Besonderhede oor of dit 'n Xbox Series Pro of 'n heeltemal nuwe generasie Xbox sou wees, bly egter onduidelik.

As hierdie gerug waar is, sal dit voorstel dat die vorige gerugte verversing vir die Xbox Series X dalk nie meer in die werke is nie. In plaas daarvan kan Microsoft beplan om 'n kragtiger stelsel rondom 2026 te begin. Alhoewel dit onseker is of dit 'n volwaardige volgende generasie-konsole soos die Xbox Series X|S of meer van 'n opgradering sou wees, het Microsoft voorheen verwys na die Reeks X as 'n "middel-gen konsole."

Natuurlik is dit belangrik om te onthou dat al hierdie inligting op hierdie stadium nog spekulatief is. Dit is nie 'n konkrete plan van Microsoft nie, maar eerder 'n interessante gerug vir aanhangers om na te dink. Nietemin, dit skep die interessante moontlikheid dat die volgende generasie Xbox gouer as verwag kan kom.

Wat is jou gedagtes oor hierdie gerug? Glo jy dat ons teen 2026 'n nuwe Xbox-konsole kan sien? Deel jou mening in die kommentaar hieronder.