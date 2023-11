Opwindende nuwe toevoegings tot Xbox Game Pass in November 2023

Microsoft het onlangs die jongste reeks speletjies onthul wat in November 2023 by Xbox Game Pass sal aansluit, wat 'n opwindende maand vir intekenare belowe. Alhoewel die lys 'n verskeidenheid genres en spelstyle insluit, is daar iets vir almal om te geniet.

Die nuwe toevoegings is Coral Island, 'n heerlike plaas-sim-speletjie wat deur Stairway Games ontwikkel is. Spelers, wat op 'n lewendige eiland geleë is, kan 'n ontspanne leefstyl omhels terwyl hulle die grond bewerk, diere koester en verhoudings met die diverse groep dorpsmense bou. Dompel jouself in die betowerende eilandleef in jou eie pas en ontdek die magie wat op jou wag.

Op 17 November maak Persona 5 Tactica sy groot ingang op Game Pass. Hierdie taktiese bykomstigheid van die gewilde Persona 5-reeks bied 'n nuwe aanslag op die geliefde franchise. Duik in strategiese gevegte en ontketen jou span se unieke vermoëns om kragtige teëstanders te oorkom.

Berei jouself voor vir 'n epiese reis oor die harde woestynplaneet Arrakis met Dune: Spice Wars. Hierdie 4X-intydse strategie-speletjie, ontwikkel deur Shiro Games en uitgegee deur Funcom, vervoer spelers na Frank Herbert se ikoniese Dune-heelal. Lei jou faksie, veg om beheer, en verower die verraderlike sand in 'n poging om oorheersing.

Laaste maar nie die minste nie is Rollerdrome, 'n opwindende derdepersoon-aksieskieter wat skaats en skietmeganika kombineer. Ontwikkel deur Roll7, die bekroonde Britse speletjie-ontwikkelaar agter die OlliOlli-reeks, bied Rollerdrome 'n unieke spelervaring gerugsteun deur pragtige beeldmateriaal, 'n meeslepende klankbaan en 'n boeiende storielyn.

Met hierdie opwindende nuwe toevoegings is November besig om 'n ongelooflike maand vir Xbox Game Pass-intekenare te wees. Of jy nou 'n aanhanger is van boerdery-sims, taktiese gevegte, strategiese verowerings of hoë-oktaan-aksie, die uiteenlopende reeks het iets om vir elke tipe speler te bied.

FAQ

1. Hoe kan ek toegang tot die nuwe speletjies op Xbox Game Pass kry?

Xbox Game Pass-intekenare kan maklik toegang tot die nuwe speletjies kry deur na die Game Pass-afdeling op hul Xbox-konsole, rekenaar te navigeer of die Cloud Gaming-funksie te gebruik.

2. Sal hierdie speletjies onbepaald op Game Pass beskikbaar wees?

Die speletjies wat by Xbox Game Pass gevoeg is, is deel van die roterende biblioteek, wat beteken dat hulle vir 'n beperkte tyd beskikbaar kan wees. Intekenare kan dit egter geniet solank hulle in die Game Pass-katalogus bly.

3. Kan ek hierdie speletjies op beide Xbox-konsoles en rekenaar speel?

Ja, al die nuut bygevoegde speletjies wat in hierdie artikel genoem word, sal beskikbaar wees om op Xbox-konsoles, rekenaars te speel, en sommige kan selfs Cloud Gaming ondersteun vir onderweg-speletjies.

4. Is daar enige afslag of byvoordele vir Xbox Game Pass-intekenare?

Xbox Game Pass-intekenare ontvang dikwels afslag op die aankoop van speletjies en bykomende inhoud. Boonop kan Game Pass Ultimate-intekenare bykomende byvoordele geniet, soos gratis in-speletjie-items en eksklusiewe toegang tot demonstrasies.

5. Waar kan ek meer inligting oor Xbox Game Pass kry?

Vir meer inligting oor Xbox Game Pass en sy aanbiedinge, kan jy die amptelike Xbox-webwerf besoek [voeg skakel by: xbox.com].

