MachineGames brei uit met 'n tweede ateljee en bevestig Xbox-eksklusiewe Indiana Jones-speletjie

MachineGames, die bekende speletjie-ontwikkelingsateljee wat in 2009 gestig is en deur ZeniMax Media verkry is, maak aansienlike vordering in sy uitbreidingspogings. Met 'n hoofkwartier in Uppsala, Swede, is die ateljee bekend vir sy uitsonderlike werk op die Wolfenstein-franchise en die onlangse Quake-remasters. MachineGames het egter nou sy visier op nuwe horisonne gerig.

In 'n onlangse verklaring aan die Nordic outlet Gamereactor, het uitvoerende vervaardiger Jerk Gustafsson bevestig dat MachineGames 'n satellietkantoor in Sundsvall, Swede, oopmaak. Die uitbreiding sal die ateljee in staat stel om die poel talentvolle ontwikkelaars in die noordelike streek te benut wat dalk nie die geleentheid het om na die hoofkantoor in Uppsala te verhuis nie. Gustafsson het die belangrikheid van die werwing van nuwe talent beklemtoon om die ateljee se groei en toekomstige projekte te ondersteun.

Terwyl die presiese aantal mense vir die Sundsvall-kantoor nie bekend gemaak is nie, word verwag dat dit teen 2025 ten volle beman sal wees. Hierdie uitbreiding kom op 'n gunstige tyd, aangesien MachineGames tans besig is met sy hoogs verwagte Indiana Jones-speletjie. Die ateljee se kundigheid in die skep van boeiende vertellings en meeslepende spel sal na verwagting in hierdie komende titel skyn.

Boonop posisioneer MachineGames se onlangse verkryging deur Microsoft as deel van ZeniMax Media die ateljee as 'n eksklusiewe Xbox-ontwikkelaar. Die samewerking met Microsoft sal ongetwyfeld MachineGames voorsien van die nodige hulpbronne om 'n werklik merkwaardige spelervaring te lewer.

Soos die ateljee uitbrei, ontstaan ​​vrae oor die organisasie van sy arbeidsmag. Sal MachineGames die bykomende talent aan 'n enkele projek toewys of verskeie speletjies gelyktydig najaag? Spekulasie is algemeen onder aanhangers, met die hoop op 'n potensiële Wolfenstein 3-vrystelling wat opwinding bou.

MachineGames se uitbreiding en toewyding om sy portefeulje te diversifiseer demonstreer die ateljee se toewyding om grense te verskuif en die nuutste spelervarings te lewer. Met die vestiging van 'n tweede ateljee en die komende Indiana Jones-speletjie, lyk die toekoms belowend vir MachineGames en speletjie-entoesiaste wêreldwyd.

FAQ

1. Watter speletjies het MachineGames ontwikkel?

MachineGames is bekend vir sy werk aan die Wolfenstein-franchise, insluitend titels soos Wolfenstein: The New Order, The New Colossus en Youngblood. Die ateljee het ook bygedra tot die Quake-remasters.

2. Waar brei MachineGames uit met 'n tweede ateljee?

MachineGames open 'n satellietkantoor in Sundsvall, Swede, benewens sy hoofkwartier in Uppsala. Die tweede ateljee sal na verwagting teen 2025 ten volle beman wees.

3. Wat is MachineGames se volgende projek?

MachineGames werk tans aan 'n Indiana Jones-speletjie, wat as 'n eksklusiewe Xbox bevestig is. Opwinding bou op rondom hierdie hoogs verwagte titel.

