Elon Musk se sosialemediamaatskappy lê regsgeding in oor bewerings van Nazi-inhoud

Elon Musk se sosialemediamaatskappy, X, het 'n regsgeding teen Media Matters for America en een van sy personeellede aanhangig gemaak en beweer dat 'n gepubliseerde ondersoekverslag valslik beweer het dat Nazi-inhoud saam met advertensies van groot korporasies op die X-toepassing verskyn. Die regsgeding soek ongespesifiseerde skadevergoeding en 'n bevel vir Media Matters om die artikel te verwyder.

Die regsgeding kom nadat Ken Paxton, prokureur-generaal van Texas, 'n ondersoek na Media Matters aangekondig het vir moontlike bedrieglike aktiwiteite. Paxton het verklaar dat hulle die kwessie noukeurig ondersoek om te verseker dat die publiek nie deur radikale linkse organisasies mislei is nie.

Andrew Bailey, prokureur-generaal van Missouri, het ook belangstelling in die saak uitgespreek. Die regsgeding, wat by die federale hof in Fort Worth, Texas, aanhangig gemaak is, beweer dat Media Matters se uitbeelding van die X-toepassing misleidend is omdat dit nie akkuraat weerspieël wat tipiese gebruikers sien nie.

X beweer dat Media Matters doelbewus sy-aan-sy beelde vervaardig het wat adverteerders se plasings langs ekstremistiese inhoud uitbeeld om X se advertensieverkope te benadeel. Angelo Carusone, president van Mediasake, het egter die regsgeding afgemaak as 'n ligsinnige poging om X se kritici stil te maak, en verklaar dat die webwerf agter sy beriggewing staan.

Die regsgeding onthul 'n groeiende konflik waarby Musk, kritici van X en die maatskappy se moeilike verhouding met adverteerders betrokke is. Musk het verlede week kontroversiële opmerkings oor X gemaak wat 'n samesweringsteorie omhels wat as antisemities beskou word. Media Matters het sy verslag die volgende dag gepubliseer, wat X se reputasie verder beskadig deur die teenwoordigheid van Nazi-poste langs advertensies van prominente maatskappye uit te lig.

X het gesien hoe 'n aantal adverteerders hul besteding op die platform onderbreek in reaksie op die verslag. Hierdie adverteerders sluit Comcast en NBCUniversal in. Die regsgeding voer aan dat Media Matters opsetlik met kontrakte tussen X en sy adverteerders ingemeng het, X met vals verklarings afgemaak het en onregmatig met sakeverhoudings ingemeng het.

Dit is belangrik om daarop te let dat X en Musk nie die bestaan ​​van Nazi-inhoud op die toepassing betwis nie, met Musk wat sy teenwoordigheid verdedig as 'n demonstrasie van vrye spraak. X het egter beweer dat Media Matters se verslag nie die toepassing se tipiese gebruikerservaring akkuraat verteenwoordig nie.

vrae

1. Wat is X?

X is 'n sosiale media maatskappy wat deur Elon Musk gestig is.

2. Wat is Media Matters vir Amerika?

Media Matters for America is 'n progressiewe waghondorganisasie.

3. Waarom het X 'n regsgeding aanhangig gemaak?

X het 'n regsgeding teen Media Matters for America en een van sy personeellede ingedien oor bewerings van vals beriggewing oor Nazi-inhoud op die X-toepassing.

4. Wat is die regseise wat X in die regsgeding maak?

Die regsgeding beweer opsetlike inmenging met kontrakte, vals verklarings en onwettige inmenging met sakeverhoudings.

5. Hoe het X op die regsgeding gereageer?

X het die bestaan ​​van Nazi-materiaal op die toepassing erken, maar het dit as 'n vorm van vrye spraak verdedig.