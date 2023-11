Breaking News: X Messaging Platform Files Regsgeding teen Media Watchdog Group

By

In 'n verstommende wending van gebeure het X, die bekende boodskapplatform, 'n regsgeding teen die mediawaghondgroep Media Matters aanhangig gemaak. Die regsgeding beweer dat Media Matters X belaster het nadat hy 'n verslag gepubliseer het waarin beweer word dat advertensies vir groot handelsmerke langs plasings wat Nazisme bevorder, vertoon is.

Hierdie verslag, wat Donderdag vrygestel is, het woede ontlok en het IBM, Comcast en ander adverteerders aangespoor om hul advertensies van die platform te onttrek. Die terugslag teen X het gegroei sedert die verkryging daarvan deur Musk vir 'n allemintige $44 miljard in Oktober 2022, namate adverteerders kommer uitspreek oor omstrede poste en werknemersafleggings wat daarop gemik is om inhoud te modereer.

Musk het Saterdag op sosiale media besluit om X se planne bekend te maak om 'n "termonukleêre" regsgeding te loods teen Media Matters en ander wat saamgespan het in wat hy beskryf het as 'n "bedrieglike aanval" op die maatskappy.

Ten spyte van die omstredenheid het Linda Yaccarino, uitvoerende hoof van X, werknemers Sondag in 'n nota gerusgestel dat die maatskappy aktief antisemitisme en diskriminasie bestry het. Yaccarino het erken dat sommige adverteerders hul beleggings tydelik onderbreek het ná die verslag, maar het beklemtoon dat X sy verbintenis tot veiligheidsbeskerming duidelik gemaak het.

President van Media Matters, Angelo Carusone, het sy organisasie se verslag in 'n onlangse onderhoud met Reuters verdedig. Carusone het gesê dat die niewinsorganisasie se bevindings direk weerspreek is met X se bewerings dat dit veiligheidsmaatreëls ingestel het om te verhoed dat advertensies langs skadelike inhoud verskyn. Carusone het die teenwoordigheid van advertensies langs wit nasionalistiese inhoud beklemtoon, wat daarop dui dat X se stelsel nie funksioneer soos dit moet nie.

Hierdie regsdispuut tussen X en Media Matters het aandag gebring aan die uitdagings wat boodskapplatforms in die gesig staar om handelsmerkveiligheid te handhaaf en haatspraak te bekamp. Soos die saak ontvou, bly die implikasies vir beide maatskappye en adverteerders onseker.