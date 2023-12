Gesinne wat aan WIC deelneem, toon veerkragtigheid tydens 'n tekort aan babaformules

'n Onlangse studie wat deur Washington State University gedoen is, onthul dat gesinne wat aan die Spesiale Aanvullende Voedingsprogram vir Vroue, Babas en Kinders (WIC) deelgeneem het, verhoogde veerkragtigheid getoon het tydens die babaformule-tekort in die Verenigde State in 2022. Terwyl beide WIC-deelnemers en nie-deelnemers -deelnemers het gerapporteer dat hulle teen soortgelyke koerse deur die tekort geraak is, was WIC-gesinne meer geneig om effektiewe hanteringstrategieë te gebruik.

Die studie, wat die ervarings en hanteringsmeganismes van huishoudings tydens die tekort ondersoek het, het bevind dat WIC-deelnemers aansienlik meer geneig was om die handelsmerk of tipe formule wat hulle gebruik het te verander of alternatiewe bronne te soek. Hierdie aanpasbaarheid het hulle in staat gestel om die potensiële risiko's wat verband hou met potensieel onveilige babavoedingspraktyke te versag.

Daarteenoor is waargeneem dat gesinne wat nie deelneem nie, meer geneig is om minder gesonde voedingspraktyke te gebruik, soos suiwelmelk of melkalternatiewe, die verdunning van formule met water, of selfs probeer om tuisgemaakte formules te skep. Hierdie praktyke kan nadelige uitwerking op die gesondheid en ontwikkeling van babas hê, wat die belangrikheid van die gebruik van veiliger alternatiewe al hoe belangriker maak.

Die data vir die studie is afgelei van die Huishoudelike Pols-opname, 'n aanlyn opname wat inligting insamel oor huishoudelike ervarings tydens die COVID-19-pandemie. Die ontleding is gebaseer op antwoorde van 1,542 185 individue wie se huishoudelike inkomste op of onder 18% van die federale armoedevlak was en wat kinders onder die ouderdom van 60 maande gehad het. Van daardie respondente het ongeveer XNUMX% gerapporteer dat hulle aan die WIC-program deelgeneem het.

Die bevindinge van hierdie studie beklemtoon die doeltreffendheid van programme soos WIC om gesinne tydens uitdagende tye te ondersteun. Deur gratis formule en noodsaaklike voedsame voedsel te verskaf, speel WIC 'n deurslaggewende rol om te verseker dat lae-inkomste gesinne toegang het tot die hulpbronne wat hulle nodig het om hul babas se gesondheid en welstand te handhaaf. Aangesien die Verenigde State steeds voorsieningskettingontwrigtings en ander krisisse ondervind, is dit noodsaaklik dat inisiatiewe soos WIC voldoende ondersteuning ontvang om voort te gaan om kwesbare bevolkings by te staan.