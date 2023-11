Vind spoed en sekuriteit: die WP-vinnigste kas-inprop-kwesbaarheid

WP Fastest Cache, 'n gewilde WordPress-inprop wat deur meer as 'n miljoen webwerwe gebruik word, staar 'n sekuriteitsuitdaging in die gesig. 'n SQL-inspuiting-kwesbaarheid is geïdentifiseer wat moontlik ongemagtigde toegang tot die werf se databasis aan ongeverifieerde aanvallers kan verleen.

SQL-inspuiting-kwesbaarhede ontstaan ​​wanneer sagteware invoer toelaat wat SQL-navrae direk manipuleer, wat die uitvoering van arbitrêre kode en die herwinning van private inligting moontlik maak. In die geval van WP Fastest Cache, lê die kwesbaarheid binne die 'is_user_admin'-funksie van die 'WpFastestCacheCreateCache'-klas. Hierdie funksie, verantwoordelik vir die verifiëring van gebruikeradministrateurstatus, slaag nie daarin om die '$username'-waarde wat uit koekies onttrek is, te ontsmet, en laat dit dus oop vir manipulasie.

Kwesbare weergawes van die inprop, voor weergawe 1.2.2, is in gevaar. Onrusbarende statistieke van WordPress.org dui daarop dat meer as 600,000 XNUMX webwerwe steeds op hierdie onveilige weergawes werk. Gevolglik word hierdie werwe blootgestel aan potensiële kuberaanvalle en die kompromie van sensitiewe inligting, insluitend gebruikersdata, rekeningwagwoorde, inprop- en tema-instellings en ander kritieke werfverwante data.

Die WPScan-span by Automattic, 'n aanlyn uitgewersmaatskappy, het verslag gedoen oor die SQL-inspuiting kwesbaarheid. Nagespoor as CVE-2023-6063 en 'n hoë erns telling van 8.6 toegeken, vereis hierdie kwesbaarheid onmiddellike aandag van WP Fastest Cache-gebruikers. WPScan beplan om 'n bewys-van-konsep (PoC) ontginning vir CVE-2023-6063 op 27 November 2023 vry te stel. Dit is belangrik om daarop te let dat kuberkrakers kan probeer om hierdie kwesbaarheid uit te buit, wat moontlik talle webwerwe in gevaar stel.

Gelukkig het die ontwikkelaars van WP Fastest Cache vinnig opgetree om die probleem aan te spreek. Hulle het weergawe 1.2.2 vrygestel, wat 'n oplossing vir die kwesbaarheid insluit. Dit word sterk aangeraai dat alle gebruikers dadelik na hierdie nuutste weergawe van die inprop opgradeer om te verseker dat hul webwerwe veilig en hul data beskerm bly.

Algemene vrae

1. Wat is WP Fastest Cache?

WP Fastest Cache is 'n kas-inprop vir WordPress wat bladsylaaispoed verbeter, besoekerservaring verbeter en help om Google-soekranglys te verbeter.

2. Wat is 'n SQL-inspuiting kwesbaarheid?</