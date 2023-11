Nuwe en eksklusiewe Mercedes-edelstene onthul by Las Vegas-veiling

As jy 'n motor-entoesias is met 'n passie om skaars en uitsonderlike voertuie te versamel, dan is die komende Las Vegas Grand Prix-veiling die perfekte geleentheid vir jou. RM Sotheby's gaan 'n eksklusiewe veiling in die blink stad aanbied, met 'n verskeidenheid buitengewone motors. Onder die ster-aantreklikhede is die legendariese Mercedes CLK GTR Coupe en Roadster-modelle, wat die Le Mans-homologasie 'Strassenversion' vier.

Mercedes-Benz CLK GTR Coupe: 'n Wonder van ingenieurswese

Die ikoniese Mercedes-Benz CLK GTR Coupe steel die vertoning. Hierdie pragtige voertuig spog met 'n kragtige AMG 6.9-liter natuurlik-aangedrewe V12-enjin, wat 'n indrukwekkende 604bhp en 572lb ft se wringkrag kan ontketen. Die enjin se krag word naatloos na die agterwiele oorgedra via 'n sesgang-sekwensiële ratkas, wat 'n onvergeetlike ry-ervaring bied. Hierdie 1999-meesterstuk is gebou tydens 'n era toe Le Mans-regulasies vervaardigers vereis het om padmotors langs hul top-renvoertuie te vervaardig, en is een van slegs 20 wat ooit gemaak is. Met 'n geraamde waarde van tot $9 miljoen (£7.4 miljoen), is dit 'n ware versamelaarsdroom.

Mercedes-Benz CLK GTR Roadster: 'n rariteit soos geen ander nie

As rariteit is waarna jy soek, soek nie verder as die asemrowende 2002 CLK GTR Roadster nie. Hierdie juweel is een van 'n ongelooflike ses modelle wat bestaan, wat dit 'n besonder seldsame vonds maak. Met 'n verstommende lae kilometers van net 106 myl, het hierdie skoonheid skaars die pad getref. Dit is onberispelik bewaar en bied 'n unieke geleentheid vir motorversamelaars. Kenners voorspel dat die CLK GTR Roadster 'n verbysterende verkoopprys van tot $13 miljoen (ongeveer £10.6 miljoen) sal behaal.

Opwindende aanbiedinge verder as Mercedes

Terwyl hierdie CLK GTR-modelle werklik die kollig steel, spog die Las Vegas-veiling ook met 'n indrukwekkende reeks ander merkwaardige voertuie. Met 'n uitsonderlike een-van-100 CLK DTM AMG, 'n vintage 1957 300 SL Roadster, 'n AMG GT Black Series Project One-uitgawe, en 'n seldsame 190E Evo II, is hierdie geleentheid 'n paradys vir Mercedes-liefhebbers. Daarbenewens sal 'n 2013 W04 F1-motor, bekend daarvoor dat hy Lewis Hamilton se Mercedes-debuutvoertuig is en die einste onderstel waarin hy by die Hongaarse Grand Prix geseëvier het, op die spel wees. Dit is egter opmerklik dat die veiling nie tot Mercedes alleen beperk is nie. Entoesiaste kan die opwindende geleentheid verwag om op 'n Porsche 959, 'n Lexus LFA Nürburgring-pakket en selfs 'n legendariese Ferrari F40 GT te bie. Om nie te praat nie, daar sal 'n kans wees om 'n luukse Hermès Birkin-handsak aan te skaf om al daardie kosbare sleutels te bêre.

Vrae:

V: Hoeveel Mercedes CLK GTR Roadsters is vervaardig?

A: Slegs ses CLK GTR Roadsters is ooit gemaak.

V: Wat is die geraamde waarde van die Mercedes CLK GTR Coupe?

A: Die Mercedes CLK GTR Coupe sal na verwagting vir tot $9 miljoen (£7.4 miljoen) verkoop word.

V: Hoeveel myl het die Mercedes CLK GTR Roadster gery?

A: Die CLK GTR Roadster het 'n merkwaardige lae kilometers van net 106 myl.

V: Afgesien van Mercedes, watter ander unieke voertuie kan by die Las Vegas-veiling gevind word?

A: Die veiling bevat uitsonderlike motors soos 'n Porsche 959, 'n Lexus LFA Nurburgring-pakket, en 'n Ferrari F40 GT, onder andere.

Bronne:

– RM Sotheby's Las Vegas Veiling