Studie vind ommekeer van globale PM2.5-lugbesoedelingstendense

’n Onlangse studie deur navorsers van die Washington Universiteit in St. PM2.5 verwys na klein deeltjies kleiner as 2.5 mikrometer wat menslike asemhalingstelsels kan binnedring en beskadig wanneer dit ingeasem word. Hierdie tipe besoedeling is 'n beduidende omgewingsgesondheidsrisiko en word geassosieer met respiratoriese probleme, kardiovaskulêre probleme en selfs voortydige dood.

Die studie het PM2.5-data van 1998 tot 2019 ontleed en die doeltreffendheid van versagtingspogings in die vermindering van blootstelling aan PM2.5 ondersoek. Die navorsers het ontdek dat wêreldwye bevolkingsgeweegde blootstelling aan PM2.5 vanaf 1998 tot 'n hoogtepunt in 2011 toegeneem het, en toe geleidelik van 2011 tot 2019 afgeneem het.

Een van die hoofdrywers van hierdie vermindering in PM2.5-blootstelling was die beduidende afname in lugbesoedelingsvlakke in China. Die studie het bevind dat meer as 90% van die wêreldwye vermindering in PM2.5-blootstelling van 2011 tot 2019 te wyte was aan China se streng luggehaltebestuurspogings. Hierdie vermindering in PM2.5-blootstelling in China het gelei tot 1.1 miljoen minder voortydige sterftes en verbeterde gesondheid vir sy bevolking.

Die studie het ook die belangrikheid van voortdurende pogings om PM2.5-blootstelling wêreldwyd te verminder, beklemtoon. Alhoewel daar aansienlike verbeterings was, is daar steeds miljoene voortydige sterftes wêreldwyd wat aan PM2.5 toegeskryf kan word. Voortgesette monitering van PM2.5-vlakke, veral in streke met hoë bevolkingsdigthede en onvoldoende monitering, is van kardinale belang vir die evaluering van die doeltreffendheid van versagtingspogings en die verbetering van luggehalte.

Die bevindinge van hierdie studie onderstreep die behoefte aan volgehoue ​​globale moniteringsvermoëns vir PM2.5 en verdere pogings om blootstelling te verminder. Die positiewe impak van PM2.5-versagting is duidelik, en voortgesette pogings sal selfs groter voordele vir 'n verouderende en groeiende wêreldbevolking inhou.

Bron: Washington Universiteit in St. Louis

– Chi Li et al, Omkering van tendense in globale fyn deeltjies lugbesoedeling, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41086-z