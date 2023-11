Nuwe loopbaanfase vir Phoebe Philo veroorsaak opwinding en debat onder mode-beïnvloeders

Phoebe Philo, ’n gerespekteerde figuur in die modebedryf, het weer opslae gemaak met die bekendstelling van haar nuwe versameling. Bekend vir haar verfynde vroulike estetika, het Philo se ontwerpe 'n blywende impak op die modewêreld gehad. Haar vorige besoeke by Chloé en Celine het lof en 'n kultusaanhang ontlok, wat 'n leemte gelaat het toe sy haar uittrede in 2017 aangekondig het.

Verlede week was egter Philo se langverwagte terugkeer, aangesien haar eerste versameling onder haar eie etiket vrygestel is. Die versameling, genaamd "Edits", bevat 150 style wat reeds uitverkoop is ondanks beskuldigings dat dit te duur is. Pryse vir items soos leggings en handsakke het onderskeidelik so hoog as $11,000 8,500 en $XNUMX XNUMX bereik.

Terwyl Philo se terugkeer met opgewondenheid en lof van baie ontvang is, het ander bedenkinge uitgespreek. Sommige kritici voer aan dat haar ontwerpe reeds in die modewêreld bestaan ​​en by ander ontwerpers gevind kan word. Die versameling sluit unieke stukke in soos broeke wat die rug afrits en sig-sag-druk leggings, wat sommige twyfelagtig vind in terme van appèl.

Nog 'n nadeel vir internasionale kliënte is dat versending tans beperk is tot die VSA, die Verenigde Koninkryk en Europa. Toegewyde aanhangers in Australië en ander streke vind egter maniere om Philo se uiters gesogte stukke aan te skaf.

Mode-beïnvloeders en bedryfskenners het die versameling ingeweeg, met gemengde resensies. Sommige het Philo se vermoë om aan haar teikengehoor voorsiening te maak, geprys en haar vaardigheid in die skep van tydlose en luukse stukke beklemtoon. Ander het 'n gevoel van uitgestrekte minimalisme waargeneem met af en toe aanrakinge van tekstuur en versiering, wat Philo se unieke modetaal ten toon gestel het.

Oor die algemeen het Philo se terugkeer besprekings en debatte onder mode-entoesiaste aangewakker. Ongeag opinies, is dit duidelik dat haar invloed en impak op die modewêreld aanhou resoneer, aangesien vroue weereens gesien en versorg voel onder haar nuwe etiket.

Vrae:

1. Wie is Phoebe Philo?

Phoebe Philo is 'n Britse mode-ontwerper wat bekend is vir haar verfynde vroulike estetiese en minimalistiese ontwerpbenadering. Sy het erkenning gekry tydens haar ampstermyn by die Franse luukse etikette Chloé en Celine.

2. Wat heet Philo se nuwe versameling?

Philo se nuwe versameling heet "Edits", wat 150 style bevat wat haar kenmerkende ontwerpelemente beliggaam.

3. Waar kan jy Philo se versameling koop?

Tans is die versameling slegs beskikbaar vir versending in die VSA, die Verenigde Koninkryk en Europa. Toegewyde aanhangers van ander streke vind egter alternatiewe maniere om haar uiters gesogte stukke aan te skaf.

4. Wat is 'n paar noemenswaardige stukke uit Philo se versameling?

Die versameling vertoon onberispelik gesnyde pasgemaakte broeke en hemde, ruige jasse, sakkerige jeans en leerbaadjies. Philo se ontwerpe straal 'n gevoel van intellektuele seksualiteit uit en word dikwels gekenmerk deur ernstige somber kleure.

5. Wat is die algemene konsensus onder mode-beïnvloeders oor Philo se terugkeer?

Menings onder mode-beïnvloeders verskil. Terwyl sommige opgewondenheid en lof uitspreek oor Philo se terugkeer, voer ander aan dat haar ontwerpe reeds in die modewêreld bestaan ​​en by ander ontwerpers gevind kan word. Nietemin bly Philo se invloed en impak op die bedryf onmiskenbaar.