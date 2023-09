Vrou praat uit oor dekade van pyn na bekkenmesh-chirurgie

'n Vrou het gepraat oor die "hel" wat sy al meer as 'n dekade verduur het ná 'n bekkenmaasoperasie wat deur 'n Bristol-chirurg uitgevoer is wat tans 'n verhoor oor wangedrag in die gesig staar. Jennifer Hill, 74, is een van meer as 200 pasiënte wat die North Bristol NHS Trust erken het "skade" gely het as gevolg van onnodige bekkenbodemchirurgie met kunsmatige gaas wat deur Dr. Anthony Dixon uitgevoer is. Me. Hill het die operasie in 2012 en weer in 2016 ondergaan, en het jare se trauma en 'n beduidende impak op haar lewe ervaar.

Dr. Dixon, 'n toonaangewende Britse bekkenchirurg, het kunsmatige gaas gebruik om ingesakte ingewande op te lig, 'n tegniek bekend as laparoskopiese ventrale maasrektopeksie (LVMR). Hy het die operasies by die Southmead-hospitaal uitgevoer, sowel as by die private fasiliteit Spire-hospitaal, waarheen NHS-pasiënte dikwels vir behandeling verwys is. Me. Hill is deur 'n gastroënteroloog by die Spire-hospitaal aangeraai om dr. Dixon te sien vir haar prikkelbare derm-sindroom (IBS), maar hy het haar daarna met rektale en vaginale prolaps gediagnoseer. Ná die operasie het haar simptome vererger.

Me. Hill is gelaat met senuweeskade, voortdurende dermprobleme, slaap- en eetprobleme, erge pyn en die behoefte om verskeie kere daagliks dikderm te besproei. Sy kon sedert die operasies weens die pyn nie seks hê nie. Me. Hill hoop dat sy deur oor haar ervarings te praat en getuienis te lewer tydens die wangedragverhoor, sy 'n mate van afsluiting sal kry en vertroosting sal bied aan ander in soortgelyke posisies.

'n Oorsig deur die North Bristol NHS Trust wat verlede jaar gepubliseer is, het bevind dat 203 pasiënte wat tussen 2007 en 2017 'n LMVR-operasie deur Dr. Dixon ondergaan het, alternatiewe behandeling aangebied moes word voordat hulle na die operasie voortgegaan het. Linda Millband, nasionale hoof van groepaksies vir kliniese nalatigheid by Thompsons Solicitors, ondersteun ongeveer 100 voormalige maaspasiënte van dr. Dixon. Sy glo dat die verhoor sal fokus op of daar voldoende toestemming was, of alternatiewe behandelings aangebied is en of pasiënte behoorlik ingelig is oor die risiko's van die operasie.

Definisies:

– Pelvic Mesh: ’n Mediese toestel wat gebruik word om organe in die bekkengebied te ondersteun, wat dikwels gebruik word in bekkenorgaanprolaps of stres-urieninkontinensie-operasies.

– Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexy (LVMR): ’n Chirurgiese tegniek wat kunsmatige gaas gebruik om ingesakte ingewande op te lig.

– Prolapsed Ingewande: 'n Toestand waar die rektum in die vagina of anus insink of uitsteek.

– Algemene Mediese Raad (GMC): 'n Regulerende liggaam wat verantwoordelik is vir die handhawing van die standaarde van mediese praktyk in die VK.

– Nasionale Gesondheidsdiens (NHS): Die publiek befondsde gesondheidsorgstelsel in die VK.

