Stad Bettendorf om voetgangersbrug vir ontwikkelingsgebiede te bou

Die stad Bettendorf het sy planne aangekondig om 'n voetgangerbrug te bou wat ontwikkelingsgebiede naby die TBK Bank-sportkompleks sal verbind. Die brug, wat die afgelope twee jaar 'n visie vir die stad was, sal die sportkompleks met 'n groot uitbreiding aan die ander kant van Middelweg verbind. Hierdie uitbreiding sal 'n Iron Tee-gholfkompleks, 'n binnenshuise atletiekfasiliteit, 'n hotel, 'n ORA-gebou en verskeie kleinhandelondernemings insluit.

Die stad het voorheen aansoek gedoen om staats- en federale toelaes om van die brug se koste te dek, maar hierdie aansoeke was onsuksesvol. Ten spyte van hierdie terugslag is die stad vasbeslote om op koers te bly met sy konstruksieskedule vir die brug. Jeff Reiter, assistent-stadsadministrateur, het verduidelik dat die doel is om die brug se konstruksie te voltooi voordat die herontwikkeling van die I-80/Forest Grove-wisselaar begin.

Om vorentoe te beweeg met die projek, het die stadsraad 'n wysiging aan sy stedelike hernuwingsplan goedgekeur, wat die stad in staat stel om vir tot $11 miljoen te bind vir die brug se konstruksie. Hierdie finansiering sal terugbetaal word met belasting wat op die ontwikkelings in die TBK-sportkompleksgebied ingevorder word. Die geraamde koste vir die brug en sy roeteverbindings sal na verwagting sowat $9.5-$10 miljoen wees.

Die stad is vol vertroue dat die nuwe ontwikkeling oos van Middle Road in waarde sal toeneem sodra dit voltooi is, en dit beraam op meer as $85 miljoen. Hierdie verhoogde waarde sal help om die voetgangerbrug te finansier deur belastingverhogingsfinansiering of stedelike hernuwingseffekte. Ongeveer 75% van die finansiering sal na verwagting deur die belastingverhogingsfinansiering in die stedelike hernuwingsgebied gedek word.

In oorleg met Scott County- en Pleasant Valley-skole het die stad die impak op ander belastingliggame in ag geneem. Die Scott County-raad van toesighouers het die stad aangemoedig om ander befondsingsopsies te oorweeg en die TIF-kortings of inkrementele finansiering vir die projek so minimaal as moontlik te maak. Die direksie erken die belangrikheid van die projek vir openbare veiligheid en die gemak van beweging tussen verskillende gebiede van ontwikkeling.