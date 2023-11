Nuwe slimskaal "Body Pro 2" rewolusieer gesondheidsorg

In 'n baanbrekende stap vir die digitale gesondheidsbedryf, het Withings Health Solutions sy nuutste innovasie onthul: die Body Pro 2. Hierdie moderne slim skaal kombineer sellulêre konnektiwiteit en 'n modulêre ontwerp, wat gesondheidsorgverskaffers in staat stel om die manier waarop hulle te revolusioneer chroniese toestande te hanteer.

Die Body Pro 2 bied 'n reeks gevorderde kenmerke, insluitend gewig, BMI en liggaamsamestellinglesings. Wat hierdie slim skaal onderskei, is sy vermoë om elektrochemiese velgeleiding te meet, 'n kenmerk wat nog nie in ander soortgelyke toestelle gesien is nie. Hierdie innoverende tegnologie open nuwe moontlikhede vir gesondheidsorgpersoneel om pasiënte se gesondheid op te spoor en te assesseer.

Een van die belangrikste deurbrake van die Body Pro 2 is sy modulêre ontwerp. Met 'n voorskrif-alleen eerste module kan gesondheidsorgverskaffers nou pasiënte met diabetes op 'n meer effektiewe manier ondersteun. Deur elektrochemiese velgeleiding (ESC) te monitor, kan die skaal help om vroeë tekens van diabetiese perifere neuropatieë (DPN) op te spoor en die risiko vir diabetiese voetsere te bepaal.

Withings is trots daarop om 'n pionier in die bedryf te wees, en die Body Pro 2 strook met hierdie visie. Nie net is dit die eerste slim skaal wat 'n modulêre ontwerp het nie, maar dit sluit ook sellulêre konneksie in, 'n kenmerk wat nog nooit voorheen gesien is nie. Hierdie konnektiwiteit verseker die naatlose oordrag van akkurate en veilige data aan versorgingspanne, sonder die behoefte aan enige opstelling van die pasiënt se kant.

Die Body Pro 2 bied 'n magdom kenmerke wat Withings 'n leier in die mark gemaak het, insluitend gebruiksgemak, kragtige gewigopsporing, liggaamsamestellingmonitering en 'n innemende gebruikerservaring. Met geen prysbesonderhede nog beskikbaar nie, word belangstellende gesondheidsorgverskaffers aangemoedig om direk na Withings te kontak.

Deur die Body Pro 2 bekend te stel, lui Withings 'n nuwe era van slim skale in wat die potensiaal het om die manier waarop gesondheidsorgverskaffers chroniese toestande bestuur, te transformeer. Met sy innoverende ontwerp en kragtige vermoëns, is hierdie slim skaal gereed om gesondheidsorg vir die komende jare te revolusioneer.

Algemene vrae

1. Hoe verskil die Body Pro 2 van ander slim skale op die mark?

Die Body Pro 2 staan ​​uit van ander slim skale vanweë sy modulêre ontwerp, wat gesondheidsorgverskaffers in staat stel om spesifieke chroniese toestande aan te spreek. Dit sluit ook sellulêre konneksie in, wat naatlose data-oordrag na versorgingspanne verseker.

2. Wat is die primêre fokus van die eerste module vir die Body Pro 2?

Die eerste module fokus daarop om gesondheidsorgverskaffers te help om die versorging van pasiënte met diabetes te verbeter. Dit maak die monitering van Elektrochemiese Velgeleiding (ESC) moontlik om vroeë tekens van Diabetiese Perifere Neuropatieë (DPN) op te spoor en die risiko vir diabetiese voetsere te bepaal.

3. Is die Body Pro 2 maklik vir pasiënte om te gebruik?

Ja, die Body Pro 2 is ontwerp om ongelooflik gebruikersvriendelik te wees. Pasiënte kan dit reguit uit die boks begin gebruik, sonder dat enige opstelling nodig is. Die skaal stuur outomaties akkurate en veilige data aan versorgingspanne oor.