Die bekendstelling van die Revolusionêre Liggaamskanderingskaal deur Withings

Withings, die bekende Franse gesondheidstegnologie-handelsmerk, het weereens 'n rewolusie in die wêreld van fiksheidsdrabare items en -monitors gemaak met sy nuutste vlagskipproduk, die Body Scan-skaal. Hierdie voorpunt slim skaal oortref die tradisionele konsep van gewigsmonitering, en bied 'n reeks gesondheidsbeoordelings wat gebruikers 'n dieper begrip van hul kardiovaskulêre welstand bied.

Anders as konvensionele skale, integreer die Body Scan-skaal gevorderde tegnologie in sy ontwerp. Die skaal het 'n innoverende hardeware-draai in die vorm van 'n geïntegreerde staaf wat uit die vloer-eenheid trek. Hierdie unieke kenmerk stel die toestel in staat om omvattende data oor die gebruiker se liggaam deur middel van velaanraakpunte en ingebedde sensors in te samel, wat 'n meer akkurate en gedetailleerde gesondheidsevaluering verskaf.

Liggaamskandering se primêre fokus is om kardiovaskulêre gesondheid en die impak daarvan op algehele welstand te evalueer. Deur verskeie datapunte te ontleed en dit met die gebruiker se gewig, hartgesondheid en lewenstyl te korreleer, bied die skaal waardevolle insigte om individue te help om hul fiksheidsdoelwitte te bereik en potensiële gesondheidsrisiko's te verminder.

Geprys teen $399.95 in die VSA, €400 in die EU en £349.95 in die Verenigde Koninkryk, Body Scan lewer 'n omvattende "gesondheidsondersoek"-ervaring. Die skaal gebruik vier gewigsensors wat presiese gewigmetings tot binne 50g verskaf. Withings beveel aan om die skaal daagliks te gebruik, verkieslik op dieselfde tyd en onder soortgelyke toestande om veranderinge akkuraat op te spoor.

Benewens gewigopsporing, bereken en karteer die meegaande toepassing noodsaaklike maatstawwe soos Liggaamsmassa-indeks (BMI), Basale Metaboliese Tempo (BMR) en "Metaboliese ouderdom." Laasgenoemde maatstaf vergelyk gewig en liggaamsamestelling met ander gebruikers met soortgelyke profiele, wat 'n aanduiding bied van hoe gesond die gebruiker se leefstyl is.

Om liggaamsamestelling te meet, gebruik die Body Scan-skaal multifrekwensie bio-elektriese impedansie-analise (BIA), wat 'n onmerkbare elektriese stroom deur die liggaam stuur. Die skaal se geïntegreerde handvatsel het metaalplate wat tydens die skandeerproses met die handpalms en duime in aanraking moet wees. Die toepassing visualiseer dan die data op 'n dummy-avatar, wat spiermassa, vetmassa, beenmassa, watermassa en viscerale vetindeks vertoon.

Een van die uitstaande kenmerke van Liggaamskandering is sy vermoë om arteriële styfheid te meet met behulp van 'n tegniek genaamd Pulse Wave Velocity (PWV). Deur die tyd na te spoor wat dit neem vir 'n golf wat deur die hartklop in die bloed geskep word om die voet te bereik, bepaal die skaal vaskulêre ouderdom, wat insig gee in algehele kardiovaskulêre gesondheid.

Nog 'n merkwaardige vermoë van Body Scan is sy 6-lood elektrokardiogram (EKG), wat boezemfibrilleren (AFib), 'n hartritme versteuring wat verband hou met beroerte en hartversaking kan opspoor. Hierdie kenmerk, wat voorheen net in drabare items soos die Apple Watch gevind is, demonstreer Withings se verbintenis tot innovasie in die gesondheidstegnologie-industrie.

Of jy streef na 'n gesonder leefstyl of om gesondheidsrisiko's te verminder, die Withings Body Scan-skaal is 'n speletjie-wisselaar in persoonlike gesondheidsmonitering. Die uitgebreide reeks kenmerke, presisiemetings en omvattende gesondheidsbeoordelings maak dit 'n onontbeerlike hulpmiddel vir almal wat hul welstand wil optimaliseer.

Maak gereed om 'n reis na 'n gesonder jou te begin met Body Scan by Withings.

Algemene vrae (FAQ)

1. Kan die Liggaamskanderingskaal gewigskommelings akkuraat meet?

Ja, die Body Scan-skaal bevat vier gewigsensors wat 'n presiese gewigsmeting binne 50g verskaf. Gewigskommelings word verwag, en Withings beveel aan om die skaal een keer per dag, verkieslik op dieselfde tyd en onder soortgelyke toestande, te gebruik om veranderinge effektief na te spoor.

2. Watter maatstawwe kan die meegaande toepassing bereken en grafiek?

Die app bereken en karteer liggaamsmassa-indeks (BMI), basale metaboliese tempo (BMR) en "metaboliese ouderdom." Hierdie maatstawwe bied waardevolle insigte in die gebruiker se algemene gesondheids- en fiksheidsvlakke.

3. Hoe meet die Liggaamskanderingskaal liggaamsamestelling?

Die liggaamskanderingskaal gebruik multifrekwensie bio-elektriese impedansie-analise (BIA) om liggaamsamestelling te meet. Hierdie tegniek stuur 'n lae-vlak elektriese stroom deur die liggaam, met metaalplate op die skaal se handvatsel in kontak met die palms en duime tydens die skandering proses. Die toepassing visualiseer die data op 'n dummy-avatar, wat spiermassa, vetmassa, beenmassa, watermassa en viscerale vetindeks vertoon.

4. Wat is die betekenis van die meting van arteriële styfheid met Pulse Wave Velocity (PWV)?

Die meting van arteriële styfheid help vaskulêre ouderdom bepaal en bied insigte in kardiovaskulêre gesondheid. Die Body Scan-skaal volg die tyd wat dit neem vir 'n golf wat deur die hartklop in die bloed geskep word om die voet te bereik, en bied waardevolle inligting oor arteriële gesondheid.

5. Kan die skaal atriale fibrillasie (AFib) opspoor?

Ja, die Liggaamskanderingskaal sluit 'n 6-loodelektrokardiogram (EKG)-funksie in wat AFib kan opspoor, 'n hartritmeversteuring wat met beroerte en hartversaking geassosieer word. Hierdie kenmerk is medies uitgeklaar deur toestelreguleerders in beide die VSA en Europa.

Bronne:

- Withings Amptelike webwerf: https://www.withings.com/