Google se AI-assistent gaan uitbrei na Pixel-fone en tuisprodukte

Google werk glo aan 'n nuwe KI-aangedrewe persoonlike assistent genaamd Pixie, wat na verwagting vir Pixel-fooneienaars sowel as Google-hardeware vrygestel sal word. Hierdie ontwikkeling kom as geen verrassing met die voortdurende vooruitgang in KI-tegnologie nie. Die doel is om 'n meer persoonlike weergawe van bestaande assistente, soos Bard of ChatGPT, te verskaf wat direk op die toestel loop, sonder om op superrekenaars in die wolk staat te maak.

Alhoewel besonderhede oor Pixie se vermoëns beperk is, word bespiegel dat dit die vermoë sal hê om vrae te beantwoord, programdata te ontleed en verskeie instellings op jou foon te bestuur. Hierdie KI-assistent sal na verwagting plaaslik op die toestel werk, wat dit maklik toeganklik maak en gebruikerservaring verbeter.

Daar word ook verwag dat Pixie verder sal strek as Pixel-fone na Google se tuisprodukte, wat moontlik met die Nest-handelsmerk sal integreer. Dit sal gebruikers in staat stel om die voordele van die KI-assistent in hul slimhuistoestelle te geniet, wat gerief en doeltreffendheid verder optimaliseer.

Alhoewel 'n amptelike vrystellingsdatum nie bevestig is nie, is daar voorspellings dat Pixie by die Google I/O-konferensie in 2024 onthul kan word. Dit sal na verwagting op die Pixel 9 en Pixel 9 Pro debuteer, met latere beskikbaarheid op ouer Pixel-modelle later in die winter van dieselfde jaar.

Met die groeiende vraag na AI-aangedrewe assistente, is die bekendstelling van Pixie 'n bewys van Google se verbintenis tot die verbetering van gebruikerservaring en die verskaffing van die nuutste tegnologie. Namate hierdie nuwe KI-assistent wyd beskikbaar word, word verwag dat dit die manier waarop gebruikers met hul toestelle en slimhuisprodukte omgaan, 'n rewolusie sal verander.