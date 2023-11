Die evolusie van Bethesda: Vorm die toekoms van RPG's

In 'n onlangse video neem Todd Howard, die bekende speletjie-ontwikkelaar, ons op 'n nostalgiese reis deur die geskiedenis van sy werk by Bethesda. Van die vroeë dae van FPS Terminator: Future Shock tot die baanbrekende sukses van The Elder Scrolls-reeks, besin Howard oor hoe die ateljee se verlede die toekoms van RPG's inlig.

Howard se loopbaan het in 1995 begin met Terminator: Future Shock, 'n speletjie wat innoverende muisvoorkoms-meganika bekendgestel het. Hierdie deurbraak het die grondslag gelê vir Bethesda se verbintenis om grense te verskuif en nuwe tegnologieë te omhels. Soos die video vorder, deel Howard insigte oor sy betrokkenheid by Daggerfall, die tweede aflewering van The Elder Scrolls-reeks, en sy rol as projekleier in die skep van die Elder Scrolls-spin-off, Redguard.

Dit was egter The Elder Scrolls 3: Morrowind, wat in 2002 vrygestel is, wat 'n keerpunt vir Bethesda was. Die sukses van die speletjie, veral die bekroonde Xbox-konsolepoort, het die ateljee in hoofstroom-erkenning laat vaar. Howard spreek sy ontsag uit oor Morrowind se impak en sy prestasie as die tweede topverkoper-speletjie destyds op Xbox, net agter Halo.

Regdeur die video kategoriseer Howard Bethesda se speletjies in afsonderlike era: die MS-DOS-era vir hul vroeë rekenaartitels, die konsole-era wat strek van Morrowind tot Skyrim, en die volgende generasie-era wat Fallout 4 en Fallout 76 behels. As hy vorentoe kyk, onthul hy Bethesda se hoogs verwagte projek, Starfield, wat geweldige potensiaal inhou met sy voorpunttegnologie en beloof om weer die RPG-genre te herdefinieer.

Soos die video afsluit, wys Howard na 'n leë spasie langs Starfield en gee 'n aanduiding van nog 'n monumentale vrystelling: The Elder Scrolls 6. Die Elder Scrolls-reeks, wat deur aanhangers wêreldwyd geliefd is, het sinoniem geword met Bethesda se nalatenskap, en die komende aflewering daarvan hou geweldige opwinding in vir RPG-entoesiaste.

Bethesda se toewyding aan die skep van meeslepende en innoverende RPG-ervarings het sy posisie as 'n prominente figuur in die bedryf verstewig. Van Morrowind tot Starfield, hul speletjies het miljoene bekoor met hul groot wêrelde, meesleurende vertellings en baanbrekende spelmeganika. Terwyl RPG-entoesiaste gretig op die toekoms wag, is dit onmiskenbaar dat Bethesda se bydraes die genre vir altyd gevorm het.

vrae:

1. Watter speletjie het Bethesda tot roem gedryf?

Die speletjie wat Bethesda tot roem onder die speletjie-fandom verower het, was The Elder Scrolls 3: Morrowind.

2. Watter kategorieë het Todd Howard gebruik om Bethesda se speletjies te klassifiseer?

Howard het Bethesda se speletjies in drie tydperke gekategoriseer: die MS-DOS-era, die konsole-era en die volgende-generasie-era.

3. Wat is Bethesda se opkomende projek?

Bethesda se hoogs verwagte projek is Starfield, wat na verwagting die RPG-genre sal rewolusie met sy voorpunt-tegnologie.

4. Is daar 'n nuwe aflewering van The Elder Scrolls in die werke?

Ja, Todd Howard dui op die ontwikkeling van The Elder Scrolls 6, wat sekerlik aanhangers van die reeks sal opgewonde maak.