Witch on the Holy Night Nou beskikbaar op Steam

Die hoogs verwagte visuele roman, Witch on the Holy Night, het uiteindelik sy debuut gemaak op die gewilde speletjie-platform, Steam. Ontwikkel deur TYPE-MOON en vir die eerste keer in Engels gelokaliseer, is die vrystelling van Witch on the Holy Night met oorweldigende ondersteuning van aanhangers ontvang.

Die meesleurende wêreld van Witch on the Holy Night kry lewe met sy lewendige beeldmateriaal en boeiende klankbaan. Spelers word uitgenooi om 'n betoverende reis aan te pak terwyl hulle die geheimenisse van 'n bonatuurlike ryk ontrafel. Met sy ingewikkelde storievertelling en boeiende karakters, beloof Witch on the Holy Night om 'n onvergeetlike spelervaring te lewer.

Aanhangers wat gretig op die Engelse vrystelling gewag het, sal nou Witch on the Holy Night op Steam kan geniet. Die speletjie is ook beskikbaar op ander platforms soos PlayStation 4 en Nintendo Switch, wat spelers in staat stel om hul voorkeur-speletjietoestel te kies.

Die amptelike webwerf vir Witch on the Holy Night, mahoyo-en.com, verskaf meer inligting oor die speletjie, insluitend sy verskillende taalopsies (Engels, Japannees, Vereenvoudigde Chinees, Tradisioneel Chinees). Die amptelike Twitter-rekening, @mahoyo_game, bied opdaterings en insigte in die wêreld van Witch on the Holy Night.

As jy 'n aanhanger van visuele romans is of op soek is na 'n boeiende spelervaring, is Witch on the Holy Night 'n moet-speel. Dompel jouself in sy betowerende wêreld en ontbloot die geheime wat daarin lê.

[Foto: Witch on the Holy Night Steam(R)]