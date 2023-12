Microsoft kyk na KI en bewapen vir Windows 12 sukses

Microsoft se nuutste bedryfstelsel, Windows 11, het 'n teleurstellende ontvangs gehad, met baie kliënte wat verkies om by Windows 10 te bly weens die hoë hardewarevereistes vir die opgradering. Microsoft gee egter nie sy visie vir die toekoms van Windows op nie. Die maatskappy fokus nou op AI-geaktiveerde rekenaars en Arm-gebaseerde verwerkers om die sukses van sy volgende groot weergawe, Windows 12, te dryf.

Windows 11 se mislukking kan toegeskryf word aan sy hardewarevereistes, wat baie gebruikers nie in staat gestel het om die nuwe bedryfstelsel op hul bestaande masjiene te laat loop nie. Microsoft het gehoop dat dit kliënte sou aanspoor om nuwe rekenaars te koop, maar in plaas daarvan het dit hulle vervreem en die Wintel-alliansie gebreek. Ten spyte van die negatiewe uitkoms, is daar niks inherent fout met Windows 11 self nie.

Om hierdie uitdagings te oorkom, maak Microsoft gebruik van die aanloklikheid van KI-geaktiveerde rekenaars. Maatskappye soos HP en Lenovo werk reeds aan hierdie masjiene, wat gevorderde KI-vermoëns beloof. Alhoewel besonderhede steeds onder die knie is, hoop Microsoft dat die aantrekkingskrag van KI-gedrewe kenmerke kliënte sal lok om op te gradeer na Windows 12.

Boonop bied die opkoms van Arm-gebaseerde verwerkers in die rekenaarmark 'n nuwe geleentheid vir Microsoft. Nvidia ontwikkel na bewering 'n Arm-gebaseerde SVE wat spesifiek ontwerp is om op Windows te werk. Die sukses van hierdie onderneming kan 'n speletjie-wisselaar vir Windows 12 wees, veral aangesien Arm aanhou om Intel se oorheersing in die rekenaarmark uit te daag.

Daar is egter steeds struikelblokke om te oorkom. Windows on Arm vereis aansienlike sagteware-optimalisering om die nuwe hardeware se potensiaal ten volle te benut. Verder is KI-funksionaliteit in Windows nog in sy vroeë stadiums, en dit kan tyd neem vir kliënte om KI-gedrewe rekenaars ten volle te omhels.

Die tydlyn vir Windows 12 is onseker, maar verslae dui daarop dat dit iewers in die tweede helfte van 2024 kan aankom. Die nuwe weergawe sal na verwagting Arm-gebaseerde hardeware ondersteun, met 'n kenmerk-lig vrystelling wat vir die eerste helfte van die jaar beplan word en 'n meer AI-gefokusde weergawe kom later.

In die algemeen, Microsoft se strategie vir Windows 12 steun sterk op KI en Arm. Deur gebruik te maak van die vermoëns van gevorderde hardeware en KI-funksies te integreer, hoop Microsoft om 'n dwingende opgradering te skep wat kliënte sal lok om weg te beweeg van Windows 10 en die toekoms van Windows te omhels.