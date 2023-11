Microsoft stel kragbesparingsmodus vir Windows 11 bekend

Microsoft neem stappe om Windows 11 meer energiedoeltreffend te maak deur 'n nuwe kragbesparende funksie te toets. Die energiebespaardermodus, wat onlangs aan Windows 11 Insiders vrygestel is, stel gebruikers in staat om krag op beide rekenaarrekenaars en skootrekenaars te bespaar, selfs wanneer dit ingeprop is.

Die energiebespaardermodus komplementeer die bestaande batterybespaarderopsie en funksioneer soortgelyk. Dit bied egter breër funksionaliteit deur verder te strek as skootrekenaars om tafelrekenaars in te sluit. Deur hierdie modus te aktiveer, kan gebruikers elektrisiteit bespaar en energieverbruik verminder.

Daar is 'n klein ruil vir die energiebesparing, aangesien die modus 'n mate van stelselwerkverrigting opoffer. Gevolglik is dit dalk nie die ideale keuse vir hulpbron-intensiewe aktiwiteite soos speletjies nie. Nietemin, as u energiedoeltreffendheid wil prioritiseer sonder om 'n noemenswaardige impak op daaglikse take te hê, kan die energiebesparingsmodus 'n uitstekende hulpmiddel wees.

Om toegang tot die nuwe kenmerk te verkry, kan gebruikers dit óf aktiveer vanaf die Vinnige instellings-kieslys óf dit konfigureer deur die Stelsel > Krag > Energiebespaarder-kieslys in die Instellings-kieslys. Boonop het gebruikers die opsie om die energiebespaardermodus te stel om outomaties te aktiveer op grond van 'n spesifieke batterypersentasie.

Terwyl die energiebespaardermodus tans slegs beskikbaar is vir Windows 11 Insiders in die Kanariese kanaal, kan diegene sonder toegang steeds die bestaande batterybespaardermodus gebruik wat reeds vir alle Windows 11-gebruikers beskikbaar is. Verder kan die stelsel se energieaanbevelingsfunksie help om kragverbruik te optimaliseer deur instellings soos skermhelderheid outomaties aan te pas om krag te bespaar.

Deur hierdie kragbesparingsmodus bekend te stel, is Microsoft daartoe verbind om energiedoeltreffendheid binne sy sagteware te bevorder. Hierdie inisiatief strook met die globale doelwit om koolstofvoetspore te verminder en energiebronne te bewaar.

FAQ

1. Kan ek die energiebespaardermodus op beide skootrekenaars en tafelrekenaars gebruik?

Ja, die energiebespaardermodus is beskikbaar vir beide skootrekenaars en rekenaars.

2. Sal die energiebespaardermodus stelselwerkverrigting beïnvloed?

Aktivering van die energiebespaardermodus kan 'n effense afwyking in stelselwerkverrigting tot gevolg hê. Dit word aanbeveel om die gebruik van hierdie modus vir hulpbron-intensiewe aktiwiteite soos speletjies te vermy.

3. Hoe kan ek die energiebespaardermodus aktiveer?

Jy kan die energiebespaardermodus aktiveer vanaf die Kitsinstellings-kieslys of deur na Stelsel > Krag > Energiebespaarder in die Instellingskieslys te navigeer.

4. Is die energiebespaardermodus beskikbaar vir alle Windows 11-gebruikers?

Die energiebespaardermodus is tans slegs toeganklik vir Windows 11 Insiders in die Kanariese kanaal. Alle Windows 11-gebruikers kan egter die bestaande batterybespaardermodus gebruik.