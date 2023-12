Brandbestryders werk ywerig om windaangedrewe brande in Ventura County te bedwing

Die windaangedrewe South Fire hou steeds 'n groot uitdaging vir brandbestryders in Ventura County in. Die brand het Saterdag omstreeks 9:30 begin, naby die bopunt van die rantlyn van Suidberg. Dit het sedertdien ongeveer 3,000 XNUMX hektaar grond langs die suidelike hange van Suidberg verbrand. Sterk noordoostewinde het die brand na die suide en weste gedryf, wat inperkingspogings moeilik maak.

Ondanks die uitdagings het brandbestryders oornag vordering gemaak en 15 persent inperking bereik. Dit is bemoedigend dat geen huise verlore gegaan het nie, hoewel een buitegebou vernietig is. Die padsluitings in die geaffekteerde gebiede, insluitend La Vistalaan, Walnutlaan, Priceweg en Aggenweg, het egter aansienlike ontwrigtings veroorsaak.

Vanaf 8:XNUMX is ontruimingsbevele vir sekere gebiede opgehef. Hierdie gebiede sluit in Somis, Mission Rock Road in Santa Paula, en dele van Noord Santa Paula. 'n Ontruimingswaarskuwing bly egter van krag vir die Saticoy-buiteklubgebied.

Om diegene wat deur die brand geraak is, by te staan, is 'n skuiling by die Ventura College Small Gym C by Ventura Community College opgerig. Die skuiling bied 'n veilige ruimte vir individue wat verplaas is.

Die Nasionale Weerdiens het 'n Rooi Vlag-waarskuwing vir Ventura County uitgereik tot 3:35. Sondag, voorspel piekwinde van 50-XNUMX mph in die berg- en voetheuwels. Hierdie uiterste weerstoestande bemoeilik brandbestrydingspogings verder.

Die oorsaak van die brand is nog onbekend, en owerhede ondersoek aktief die oorsprong daarvan. Indien enigiemand inligting het wat met die brand verband hou, word hulle aangemoedig om die Insident Inligtingslyn te kontak.

Aangesien brandbestryders hul dapper pogings voortsit om die Suid-brand te bedwing, is dit van kardinale belang dat inwoners ingelig bly en enige instruksies of waarskuwings wat deur plaaslike owerhede uitgereik word, volg.