Die 2023 Tweeling-meteoorstort: ​​verwag 'n onvergeetlike hemelse gebeurtenis

Die komende 2023 Geminid-meteoorreën sal na verwagting 'n buitengewone hemelse gebeurtenis wees anders as wat voorheen gesien is. Sterrekundiges voorspel dat vanjaar se reën, wat op 13 en 14 Desember 'n hoogtepunt bereik, die merkwaardigste in onlangse geheue sal wees. Hier is wat jy moet weet om die meeste van hierdie astronomiese skouspel te maak.

Meteorietreën vind plaas wanneer die aarde deur puinstrome beweeg wat deur komete of asteroïdes gelaat word terwyl hulle om die Son wentel. In die geval van die Geminide is die moederliggaam Asteroïde 3200 Phaethon. Soos hierdie asteroïde se puinstroom verdik met elke wentelbaan om die Son, neem die intensiteit van die Geminid-meteoorreën toe.

Wat vanjaar se Geminid-stort nog meer spesiaal maak, is die tydsberekening daarvan. Die piek van die stort strook perfek met 'n nuwe maan, wat optimale lugtoestande skep vir besigtiging. Met geen maanlig om in te meng nie, sal lugkykers 'n donker doek hê waarop hulle die meteoriese uitspattigheid kan aanskou.

Hier is 'n paar wenke om jou ervaring te maksimeer. Die beste tyd om die Geminide te sien is nadat die maan ondergaan en die lug verdonker het. Die sterrebeeld Tweeling, van waar die meteore blykbaar uitstraal, sal op 2 Desember omstreeks 3 tot 14 uur hoër in die lug wees. Beplan dus om op 10 Desember omstreeks 13:14 te begin kyk en voort te gaan tot die vroeë oggendure van XNUMX Desember vir die beste program.

Jy het geen spesiale toerusting nodig om meteoorbuie te geniet nie; gebruik eenvoudig jou blote oog. Vind 'n plek met 'n helder, donker lug weg van ligbesoedeling, en trek warm aan om die Desember-kou te bekamp. Dit is bekend dat die Geminide veelkleurige strepe teen 'n spoed van ongeveer 35 km/s skep, wat 'n boeiende visuele vertoning maak.

Om 'n meteorietreën te aanskou is 'n nederige ervaring wat ons nader aan die wonders van die heelal bring. Merk dus jou kalenders, berei voor vir 'n nag van hemelse wonders, en maak gereed om verstom te wees deur die 2023 Geminid-meteoorreën. Dit is 'n geleentheid wat jy nie sal wil misloop nie!