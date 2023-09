'n Universele standaard: die belangrikheid van materie vir slimhuistoestelle

Om 'n slim huis te hê kan gerieflik en bevredigend wees, maar dit kom dikwels met die moeite om verskillende standaarde vir verskillende toestelle te hanteer. Dit beteken veelvuldige spilpunte, toepassings en ingewikkelde opstellingsprosesse. Matter, 'n nuwe tegnologiestandaard vir slimhuistoestelle, poog om hierdie probleem op te los deur 'n universele standaard te verskaf waaraan alle toestelle kan voldoen.

In 'n slimhuis-opstelling het jy dalk gloeilampe van een maatskappy, proppe van 'n ander, 'n besproeiingstelsel van 'n ander handelsmerk en lugversorgers van nog 'n ander. Elkeen van hierdie produkte benodig dalk sy eie spilpunt en toepassing, en hulle kan verskillende verbindingstandaarde soos Zigbee, Z-wave en Ha-low gebruik. Hierdie gefragmenteerde opstelling kan vir gebruikers ongemaklik en verwarrend wees.

Matter poog om die slimhuis-ekosisteem te verenig deur 'n enkele standaard aan te bied wat alle toestelle kan aanneem. Met Matter kan jy een huisbeheersentrum van jou keuse gebruik, of dit SmartThings, Google Home, Apple HomeKit of Alexa is. Alle toestelle wat aan Matter voldoen, sal naatloos met jou gekose spilpunt werk, wat die behoefte aan veelvuldige toepassings en spilpunte regdeur jou huis uitskakel.

Benewens die vereenvoudiging van opstelling en beheer, bring Materie ook ander voordele. Materie-toestelle kan steeds werk selfs wanneer die internet af is omdat hulle aan jou plaaslike netwerk kan koppel. Tonele en outomatisering wat jy opgestel het, sal voortgaan om vlot te verloop, om te verseker dat jou slimhuis funksioneel bly, selfs in vanlyn situasies. Hierdie kenmerk onderskei Matter van baie ander slimhuisstelsels.

Matter 1.0 is verlede jaar vrygestel, en toekomstige opdaterings sal sy kenmerke en toestelversoenbaarheid verder uitbrei. Die padkaart bevat ondersteuning vir 'n wye reeks toestelle, insluitend huishoudelike toestelle soos vakuumrobotte, wassers, droërs en yskaste. Die meeste groot rolspelers in die slimhuisbedryf het reeds daartoe verbind om Materie aan te neem, wat dit 'n algemeen aanvaarde standaard maak.

Vir bestaande toestelle is daar verskillende scenario's. Sommige toestelle kan sagteware-opdaterings via wifi ontvang om dit versoenbaar te maak met Matter. Hubs, eerder as individuele toestelle, sal opgedateer word om met Matter te werk, so jy sal dalk steeds jou bestaande spilpunte moet behou. Sommige Zigbee-toestelle kan ook opdaterings ontvang vir versoenbaarheid. Ander toestelle sal voortgaan om met hul bestaande stelsels te werk.

Om die voordele van Matter ten volle te omhels, word dit aanbeveel om nuwe slimtoestelle te koop wat met Matter-ondersteuning kom. Soos jy nuwe produkte aanskaf, kan jy oues geleidelik vervang met toestelle wat aan Matter voldoen, en uiteindelik ’n volledig geïntegreerde en harmonieuse slimhuisstelsel skep.

Bronne:

– Connectivity Standards Alliance