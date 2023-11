Waarom is Zostavax van die mark gehaal?

In 'n verrassende stap het die farmaseutiese maatskappy Merck onlangs aangekondig dat hy sy gewilde gordelroos-entstof, Zostavax, gaan staak. Hierdie besluit het baie mense laat wonder hoekom 'n wyd gebruikte en oënskynlik doeltreffende entstof van die mark geneem sou word. Kom ons delf na die redes agter hierdie onverwagte ontwikkeling.

Die doeltreffendheid van Zostavax:

Zostavax is in 2006 bekendgestel as die eerste entstof om gordelroos te voorkom, 'n pynlike en potensieel aftakelende toestand wat veroorsaak word deur die heraktivering van die varicella-zoster-virus, wat ook waterpokkies veroorsaak. Daar is gevind dat die entstof ongeveer 51% effektief is in die voorkoming van gordelroos en 67% effektief in die vermindering van die risiko van postherpetiese neuralgie, 'n algemene komplikasie van gordelroos.

Die koms van 'n nuwe en verbeterde entstof:

Die primêre rede vir Zostavax se staking is die bekendstelling van 'n nuwer en doeltreffender entstof genaamd Shingrix. Shingrix, ontwikkel deur GlaxoSmithKline, spog met 'n indrukwekkende doeltreffendheidsyfer van meer as 90% in die voorkoming van gordelroos en postherpetiese neuralgie. Hierdie aansienlike verbetering in doeltreffendheid het gelei tot 'n afname in die gebruik van Zostavax, wat Merck aangespoor het om dit aan die mark te onttrek.

Kommer oor Zostavax se kwynende doeltreffendheid:

Nog 'n faktor wat bydra tot die verwydering van Zostavax is die afnemende doeltreffendheid met verloop van tyd. Studies het getoon dat die entstof se beskerming aansienlik verminder na die eerste paar jaar, wat individue kwesbaar laat vir gordelroos later in hul lewe. Hierdie afname in doeltreffendheid, tesame met die beskikbaarheid van 'n kragtiger alternatief, het die vraag na Zostavax verder verminder.

Vrae:

V: Is Zostavax nog veilig om te gebruik?

A: Ja, Zostavax word steeds as veilig en doeltreffend beskou om gordelroos te voorkom. Dit word egter nie meer aanbeveel nie weens die beskikbaarheid van 'n meer doeltreffende entstof, Shingrix.

V: Kan ek van Zostavax na Shingrix oorskakel?

A: Ja, as jy voorheen Zostavax ontvang het, word dit aanbeveel om die gordelroos-inentingreeks met Shingrix te voltooi om maksimum beskerming te verseker.

V: Sal Zostavax in die toekoms beskikbaar wees?

A: Merck het die produksie en verspreiding van Zostavax gestaak, so dit is onwaarskynlik dat dit in die toekoms beskikbaar sal wees.

Ten slotte, die staking van Zostavax kan toegeskryf word aan die koms van 'n meer doeltreffende entstof, Shingrix, en kommer oor Zostavax se dalende doeltreffendheid met verloop van tyd. Alhoewel Zostavax steeds as veilig beskou word, word individue aangemoedig om te kies vir die voortreflike beskerming wat deur Shingrix gebied word.