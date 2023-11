Hoekom is Shingrix herroep?

In 'n verrassende wending is die gewilde gordelroos-entstof, Shingrix, herroep weens veiligheidskwessies. Die herroeping het baie individue laat wonder hoekom so 'n wyd gebruikte en betroubare entstof van die mark verwyder is. Kom ons delf na die redes agter hierdie onverwagte herroeping.

Shingrix, ontwikkel deur die farmaseutiese maatskappy GlaxoSmithKline (GSK), is 'n entstof wat gebruik word om gordelroos te voorkom, 'n pynlike virusinfeksie wat deur die varicella-zoster-virus veroorsaak word. Shingrix is ​​hoogs effektief om die risiko van gordelroos en die komplikasies daarvan te verminder, wat dit 'n voorkeurkeuse maak vir individue van 50 jaar en ouer.

Onlangse verslae van nadelige reaksies na toediening van Shingrix het egter kommer laat ontstaan. Hierdie reaksies sluit in ernstige allergiese reaksies, soos anafilakse, sowel as ander newe-effekte soos koors, spierpyn en moegheid. Alhoewel die aantal aangemelde gevalle relatief klein is in vergelyking met die totale aantal dosisse wat toegedien is, het die erns van hierdie reaksies gesondheidsowerhede aangespoor om op te tree.

As gevolg hiervan het die Food and Drug Administration (FDA) 'n herroeping van Shingrix begin om die veiligheidskwessies wat met die entstof verband hou, deeglik te ondersoek. Die herroeping is 'n voorsorgmaatreël om die welstand van individue wat die entstof ontvang, te verseker en om die potensiële risiko's daaraan verbonde te evalueer.

Vrae:

V: Wat is anafilakse?

A: Anafilakse is 'n ernstige en potensieel lewensgevaarlike allergiese reaksie wat binne minute van blootstelling aan 'n allergeen kan voorkom. Dit kan simptome soos moeilike asemhaling, swelling van die gesig en keel, vinnige hartklop en 'n daling in bloeddruk veroorsaak.

V: Hoe effektief is Shingrix om gordelroos te voorkom?

A: Shingrix is ​​hoogs effektief, met studies wat toon dat dit die risiko van gordelroos met meer as 90% verminder. Dit help ook om postherpetiese neuralgie, 'n pynlike toestand wat na 'n gordelroosinfeksie kan voorkom, te voorkom.

V: Moet individue wat reeds Shingrix ontvang het, bekommerd wees?

A: Die herroeping is 'n voorsorgmaatreël, en die gerapporteerde nadelige reaksies is skaars. As jy reeds die entstof ontvang het en geen ernstige newe-effekte ervaar het nie, is daar geen onmiddellike rede tot kommer nie. Dit is egter altyd raadsaam om met jou gesondheidsorgverskaffer te konsulteer as jy enige bekommernisse of vrae het.

Terwyl ondersoeke na die veiligheid van Shingrix voortduur, is dit van kardinale belang om die welstand van individue te prioritiseer en te verseker dat enige potensiële risiko's wat met die entstof verband hou, deeglik aangespreek word. Die herroeping dien as 'n herinnering aan die belangrikheid van streng toetsing en monitering van entstowwe om publieke vertroue en vertroue in hul veiligheid en doeltreffendheid te handhaaf.