Verken die beperkings van prosedurele generering in Starfield

Starfield, Bethesda se nuutste oopwêreld-RPG, het spelers bekoor met sy groot heelal om te verken. Baie spelers het egter 'n vreemde patroon opgemerk: dooie aliens wat oor die planete versprei is. Hierdie ontdekking beklemtoon die beperkings van Bethesda se vertroue op prosedurele generering.

Starfield spog met 'n massiewe wêreld met honderde soeke, ruimteskepe, uitheemse wesens en planete om te ontdek. Die vangplek is dat baie van die inhoud prosedureel gegenereer word, eerder as handgemaak deur ontwikkelaars. Soos spelers dieper in die spel delf, begin hulle herhalende elemente opmerk, soos identiese buiteposte met verskillende NPC's of soortgelyke plante met verskillende name.

Een spesifieke patroon wat spelers teëgekom het, is die teenwoordigheid van dooie diere. Terwyl hulle na plekke soek om buiteposte te skep, val spelers op hope dooie uitheemse wesens af, dikwels naby groot rotse of formasies. Die oorsaak van hierdie verskynsel word duidelik wanneer die wild se ekosisteem ondersoek word.

In Starfield word planete deur verskeie uitheemse spesies bewoon, insluitend herbivore en roofdiere. Die probleem lê in die aggressiewe aard van die roofdiere, wat in troppe rondloop en swakker herbivore vinnig uitskakel. Terwyl spelers hierdie ontmoetings waarneem, sien hulle hoe troppe vreedsame herbivore deur 'n paar kragtige roofdiere vernietig word. Hierdie ongebalanseerde dinamiek lei tot hope dooie diere wat oor die spel se planete versprei word.

Verder het spelers ook herhalende inhoud opgemerk buite die teenwoordigheid van dooie diere. Wesens oor verskillende planete heen vertoon soortgelyke gedrag en eienskappe, wat lei tot 'n gevoel van herhaling en gebrek aan unieke ervarings. Die bekendheid van hierdie wesens en omgewings demp die opwinding om Starfield se uitgestrekte sterrestelsel te verken.

Terwyl Starfield se prosedurele generasie voorsiening maak vir 'n uitgestrekte en diverse heelal, kom dit ook met die nadeel van herhalende inhoud. Spelers smag na die meer duidelike en handgemaakte wêrelde van Bethesda se vorige titels, soos Fallout 3 en Skyrim. Nietemin bied Starfield steeds 'n meeslepende ruimte-RPG-ervaring wat spelers boei met sy grootskaalse en verkenningsgeleenthede.

Bronne: Bethesda Games Studio