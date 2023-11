Waarom begin Walgreens en Walmart met Wal?

In die uitgestrekte landskap van kleinhandelreuse staan ​​twee prominente name uit: Walgreens en Walmart. Albei maatskappye het huishoudelike name geword, maar het jy al ooit gewonder hoekom hulle albei met “Wal” begin? Is dit bloot 'n toeval of is daar 'n dieper betekenis daaragter? Kom ons duik in die geskiedenis en oorsprong van hierdie kleinhandelreuse om die antwoord te ontdek.

Die oorsprong van Walgreens:

Walgreens, die gewilde apteekketting, is in 1901 deur Charles R. Walgreen gestig. Die naam "Walgreen" is verkort tot "Walgreens" om dit makliker te maak om uit te spreek en te onthou. Die byvoeging van die letter "s" was 'n algemene praktyk in die vroeë 20ste eeu om 'n meer kenmerkende en herkenbare handelsnaam te skep.

Die geboorte van Walmart:

Walmart, aan die ander kant, het 'n effens ander storie. Die kleinhandelreus is in 1962 deur Sam Walton gestig. Toe Walton sy eerste winkel geopen het, het hy dit "Walton's Five and Dime" genoem. Namate die maatskappy egter uitgebrei en meer liggings oopgemaak het, is die naam uiteindelik verander na "Walmart" in 1969. Die besluit om die besitlike "s" te laat vaar is geneem om aan te dui dat Walmart nie net eenman se winkel is nie, maar 'n handelsmerk wat behoort. aan almal.

Vrae:

V: Is daar enige verband tussen Walgreens en Walmart?

A: Ten spyte van beide maatskappye wat met "Wal" begin, is daar geen direkte verband tussen Walgreens en Walmart nie. Hulle is afsonderlike entiteite met verskillende stigters en sakemodelle.

V: Waarom begin baie kleinhandelwinkels met "Wal"?

A: Die gebruik van "Wal" in kleinhandelwinkelname is dikwels 'n manier om 'n herkenbare en onvergeetlike handelsmerk te skep. Dit is nie beperk tot Walgreens en Walmart nie; ander voorbeelde sluit in Wal-Mart ('n ander maatskappy as Walmart), Wal-Burgers en Wal-Flowers.

V: Is daar enige ander redes vir die gebruik van "Wal" in 'n maatskappy se naam?

A: Alhoewel daar geen definitiewe antwoord is nie, spekuleer sommige dat die gebruik van "Wal" 'n gevoel van vertroue en betroubaarheid kan wek, aangesien dit soortgelyk aan die woord "goed" klink. Boonop was dit dalk 'n manier om hulde te bring aan die stigtersname, soos Walgreen en Walton.

Ten slotte, die gebruik van "Wal" in die name van kleinhandelreuse soos Walgreens en Walmart is nie 'n blote toeval nie. Dit is 'n doelbewuste keuse wat deur die stigters gemaak is om onvergeetlike en herkenbare handelsname te skep. Alhoewel daar geen direkte verband tussen die twee maatskappye is nie, het hulle albei ikonies in hul onderskeie bedrywe geword. Dus, die volgende keer as jy by 'n Walgreens of Walmart verbygaan, sal jy die storie agter hul name ken.