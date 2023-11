'n Unieke perspektief op komeetsterte: die swaai van komeet Erasmus ontrafel

Komete, wat dikwels beskryf word as grillige hemelse voorwerpe met hul eie verstand, is deur die bekende sterrekundige David H. Levy met katte vergelyk. Veral een komeet het egter van die kat-analogie afgewyk en gedrag meer soortgelyk aan honde getoon, terwyl sy stert met oorgawe geswaai het. Komeet C/2020 S3 (Erasmus) het die aandag van sterrekundiges getrek toe dit twee sterte laat groei het – een wat uit stof en die ander uit ione bestaan ​​het – wat ongewone bewegings getoon het.

Tradisioneel is daar geglo dat komeetsterte agter die komeet spoor soos hulle deur die sonwind van die Son weggestoot word. Onlangse bevindings deur 'n span gelei deur professor David Jewitt van UCLA het egter nuwe lig op die onderwerp gewerp. Die dominante krag wat die rigting van komeetstofsterte vorm, is stralingsdruk, wat 'n krag uitoefen wat minstens tien keer sterker is as die sonwind. Terwyl die sonwind 'n rol speel in die vorming van plasmasterte, word hul primêre krag van die sonwind self afgelei.

Komeet Erasmus was 'n raaisel met sy besonderse stertswaai. In die loop van 11 dae het sy stert van 150° tot 210° relatief tot die Son geswaai, wat beduidende variasies in die spoed van die sonwind aandui. Op 'n stadium was die swaai so wyd dat 'n radiale komponent van die sonwind alleen dit nie kon verklaar nie. Hierdie verskynsel dui op die teenwoordigheid van 'n nie-radiale sonwind, moontlik veroorsaak deur 'n groot koronale massa-uitwerping (CME) wat met 'n sonvlek geassosieer word. Hierdie CME het ongelukkig ongemerk gebly as gevolg van sy rigting weg van die aarde af.

Die gedrag wat komeet Erasmus vertoon het, het 'n unieke geleentheid gebied vir sterrekundiges om die verwikkeldheid van komeetsterte en hul verhouding met die sonwind te bestudeer. Deur die ondersoek van hierdie sterte kan wetenskaplikes meer ontdek oor die voortdurend veranderende aard van die sonwind en insigte in die dinamika van ons heelal kry.

Vrae:

V: Hoe is die stofsterte van komete gevorm?

A: Stralingsdruk is die dominante krag wat komeetstofsterte vorm.

V: Wat is die primêre krag wat die rigting van plasmasterte vorm?

A: Die sonwind is die primêre krag wat die rigting van plasmasterte beïnvloed.

V: Wat kan navorsers leer uit die bestudering van komeetsterte?

A: Deur komeetsterte se bewegings te bestudeer, kan wetenskaplikes waardevolle inligting oor die gedrag en veranderinge in die sonwind insamel.

V: Wat het die unieke stertswaai van komeet Erasmus veroorsaak?

A: 'n Nie-radiale sonwind, waarskynlik veroorsaak deur 'n groot koronale massa-uitwerping (CME) wat met 'n sonvlek geassosieer word, het bygedra tot die ongewone stertswaai wat in komeet Erasmus waargeneem is.

V: Wat is die betekenis daarvan om komeetsterte te bestudeer?

A: Die bestudering van komeetsterte verskaf insigte in die komplekse verhouding tussen komete en die sonwind, en bied waardevolle kennis oor die dinamika van ons heelal.