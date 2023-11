Wie was die eerste persoon wat Walmart besit het?

In die wêreld van kleinhandel is Walmart 'n huishoudelike naam wat sinoniem geword het met gerief, bekostigbaarheid en 'n eenstop-inkopie-ervaring. Maar het jy al ooit gewonder wie was die visioenêr agter hierdie kleinhandelreus? Kom ons delf in die geskiedenis van Walmart en ontdek wie die eerste persoon was wat hierdie kleinhandelryk besit.

Die oorsprong van Walmart

Walmart is in 1962 gestig deur Sam Walton, 'n visioenêre entrepreneur van Arkansas, Verenigde State. Walton, gebore in 1918, het 'n passie vir kleinhandel en 'n skerp oog vir sakegeleenthede gehad. Hy het geglo daarin om kliënte kwaliteit produkte teen bekostigbare pryse aan te bied, en hierdie filosofie het die grondslag van Walmart se sukses geword.

Die eerste Walmart-winkel

Die eerste Walmart-winkel, bekend as Walmart Discount City, het sy deure op 2 Julie 1962 in Rogers, Arkansas, geopen. Dit was 'n nederige begin vir wat later die wêreld se grootste kleinhandelaar sou word. Die winkel se sukses is gedryf deur Walton se innoverende strategieë, soos om 'n wye reeks produkte aan te bied, direk met vervaardigers te onderhandel vir laer pryse, en die gebruik van doeltreffende voorraadbestuurstegnieke.

Sam Walton se eienaarskap

As die stigter van Walmart was Sam Walton die eerste persoon wat die maatskappy besit het. Hy het die meerderheid aandele gehou en as die voorsitter van die direksie gedien tot sy heengaan in 1992. Onder sy leierskap het Walmart vinnig uitgebrei, nuwe winkels regoor die Verenigde State oopgemaak en uiteindelik internasionaal uitgebrei.

vrae

V: Hoe het Walmart gegroei tot 'n wêreldwye kleinhandelreus?

A: Walmart se groei kan toegeskryf word aan sy meedoënlose fokus op klanttevredenheid, lae pryse en bedryfsdoeltreffendheid. Die maatskappy het innoverende voorsieningskettingbestuurstegnieke geïmplementeer, tegnologie omhels en sy produkaanbiedings uitgebrei om aan klante se behoeftes te voldoen.

V: Wie besit Walmart nou?

A: Walmart is 'n maatskappy wat in die openbaar verhandel word, en sy eienaarskap word onder talle aandeelhouers verdeel. Die Walton-familie, afstammelinge van Sam Walton, hou steeds 'n beduidende belang in die maatskappy en is aktief betrokke by die bestuur daarvan.

V: Hoeveel Walmart-winkels is daar vandag?

A: Vanaf 2021 bedryf Walmart meer as 11,500 27 winkels in XNUMX lande, wat dit een van die grootste werkgewers wêreldwyd maak.

Ten slotte, Sam Walton was die eerste persoon wat Walmart besit. Sy entrepreneursgees en toewyding om kliënte van gehalte produkte teen bekostigbare pryse te voorsien, het die grondslag gelê vir Walmart se sukses. Vandag floreer Walmart steeds as 'n wêreldwye kleinhandelreus, wat die nalatenskap van sy visioenêre stigter oordra.