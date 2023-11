Wie was eerste Sams of Costco?

In die wêreld van pakhuisklubs staan ​​twee reuse hoog: Sam's Club en Costco. Hierdie kleinhandelreuse het sinoniem geword met grootmaatinkopies, wat kliënte die geleentheid bied om in groot hoeveelhede teen afslagpryse te koop. Maar wie was die eerste wat die weg gebaan het vir hierdie inkopierevolusie?

Sam's Club, 'n afdeling van Walmart, is in 1983 gestig. Die breinkind van Walmart-stigter Sam Walton, Sam's Club is geskep om voorsiening te maak vir kleinsake-eienaars en individue wat geld wil spaar deur items in grootmaat aan te koop. Met sy lidmaatskap-gebaseerde model het Sam's Club vinnig gewild geword en 'n huishoudelike naam geword.

Aan die ander kant het Costco, wat ook in 1983 gestig is, 'n effens ander oorsprongverhaal. Oorspronklik bekend as Price Club, was dit die breinkind van Sol Price, 'n pionier in die kleinhandelbedryf. Price Club het ten doel gehad om klein besighede toegang tot bekostigbare handelsware te bied. In 1993 het Price Club met Costco saamgesmelt, en die maatskappy het die naam Costco Wholesale Corporation aangeneem wat ons vandag ken.

So, wie was eerste? Tegnies is beide Sam's Club en Costco in dieselfde jaar gestig. Sam's Club het egter sy eerste pakhuisklub 'n paar maande voor Price Club geopen, wat hom 'n effense voorsprong gegee het in terme van die eerste wat die mark getref het.

Vrae:

V: Wat is 'n pakhuisklub?

A: 'n Pakhuisklub is 'n soort kleinhandelwinkel wat kliënte die geleentheid bied om items in grootmaat teen afslagpryse te koop. Hierdie winkels benodig gewoonlik 'n lidmaatskap om toegang tot hul produkte en dienste te kry.

V: Wat is die lidmaatskapgebaseerde model?

A: Die lidmaatskapgebaseerde model is 'n besigheidstrategie waar kliënte 'n fooi betaal om lede van 'n spesifieke winkel of organisasie te word. In ruil daarvoor kry lede toegang tot eksklusiewe produkte, dienste en afslag.

V: Is Sam's Club en Costco die enigste pakhuisklubs?

A: Terwyl Sam's Club en Costco die bekendste pakhuisklubs is, is daar ander spelers in die mark, soos BJ's Wholesale Club en verskeie streekspakhuisklubs.

Ten slotte, beide Sam's Club en Costco het deurslaggewende rolle gespeel in die rewolusie van die manier waarop mense inkopies doen deur die konsep van pakhuisklubs bekend te stel. Terwyl Sam's Club 'n paar maande voor Price Club sy deure oopgemaak het, het albei maatskappye 'n beduidende impak op die kleinhandelbedryf gehad en floreer hulle vandag nog. Of jy nou 'n lojale Sam's Club-lid of 'n toegewyde Costco-koper is, die invloed wat hierdie pakhuisklubs gehad het op die manier waarop ons inkopies doen, kan nie ontken word nie.