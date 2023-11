Wie besit die meeste van Walmart?

In die wêreld van kleinhandel, staan ​​Walmart as 'n behemoth, wat die mark oorheers met sy uitgebreide netwerk van winkels en aanlyn-teenwoordigheid. Maar het jy al ooit gewonder wie hierdie kleinhandelreus besit? Kom ons delf in die eienaarskapstruktuur van Walmart en ontdek die sleutelspelers agter die sukses daarvan.

Die Walton Familie: Die meerderheid eienaarskap van Walmart lê in die hande van die Walton-familie, afstammelinge van Walmart se stigter, Sam Walton. Vanaf 2021 besit die Walton-familie gesamentlik ongeveer 50% van Walmart se aandele. Dit maak hulle die rykste familie in die Verenigde State en een van die rykstes in die wêreld. Die familie se rykdom is hoofsaaklik afkomstig van hul eienaarsbelang in Walmart.

Ander aandeelhouers: Terwyl die Walton-familie die grootste belang hou, is daar talle ander aandeelhouers wat 'n deel van Walmart besit. Dit sluit in institusionele beleggers, soos onderlinge fondse, pensioenfondse en ander beleggingsfirmas. Daarbenewens kan individuele beleggers ook aandele van Walmart deur die aandelemark besit.

Vrae:

V: Wat is 'n aandeelhouer?

A: 'n Aandeelhouer is 'n individu of entiteit wat aandele of aandele in 'n maatskappy besit. Aandeelhouers het 'n finansiële belang in die maatskappy en kan dividende ontvang of stemreg hê.

V: Hoe trek aandeelhouers voordeel uit die besit van aandele?

A: Aandeelhouers kan baat vind by die besit van aandele deur middel van dividende, wat 'n deel van die maatskappy se winste is wat aan aandeelhouers uitgekeer word. Hulle kan ook voordeel trek uit kapitaalgroei as die waarde van die aandele mettertyd toeneem.

V: Kan iemand aandele van Walmart koop?

A: Ja, enigiemand kan aandele van Walmart koop deur middel van 'n makelaarrekening. Aandele word verhandel op aandelebeurse, soos die New Yorkse aandelebeurs, onder die tikkersimbool "WMT."

Ten slotte word die meerderheidseienaarskap van Walmart gehou deur die Walton-familie, wat gesamentlik sowat 50% van die maatskappy se aandele besit. Ander aandeelhouers, insluitend institusionele en individuele beleggers, hou ook 'n belang in die kleinhandelreus. Hierdie eienaarskapstruktuur het oor die jare 'n beduidende rol in Walmart se groei en sukses gespeel.